Електронний кабінет запрошує платників

Інтернет давно прийшов на допомогу бухгалтеру. Державна фіскальна служба не залишилась осторонь від сучасних новацій і створила власний продукт під назвою «Електронний кабінет платника», який вже став справжнім помічником у світі податків - інформує Відділ організації роботи Чернівецької ОДПІ.
«Електронний кабінет платника» - це персональне автоматизоване робоче місце платника податків, доступ до роботи в якому здійснюється з будь-якого комп’ютера, підключеного до Інтернету, шляхом автентифікації з використанням електронного цифрового підпису та авторизації такого платника.
Завдяки такому сервісу у платників податків є можливість працювати з органами фіскальної служби дистанційно у режимі реального часу.
Слід пам’ятати, що доступ до електронного кабінету платника податків стає можливим тільки за допомогою безкоштовних ключів від фіскальної служби.
Головним призначенням Електронного кабінету є надання можливості реалізувати свої обов’язки та права у сфері оподаткування платникам податків.
Сервіс включає дві функціональні частини: відкрита та приватна (особистий кабінет).
Через відкриту частину платник має можливість отримати довідкову інформацію про граничні терміни сплати податків, зборів, обов’язкових платежів та подання звітності; контакти та адреси діючих Центрів обслуговування платників (ЦОП); ознайомитися з новинами ДФС України тощо.
Робота з електронним сервісом у приватній частині здійснюється виключно з використанням електронного цифрового підпису (ЕЦП), який надає різноманітні функціональні можливості: надсилати звітність та інші запити, отримувати інформацію щодо стану розрахунків з бюджетом та безліч-безліч інших послуг.
Чернівецька ОДПІ запрошує скористатися послугами персонального автоматизованого робочого місця платника за посиланням: https://cabinet.sfs.gov.ua/cabinet, а збережений час витратити на розвиток власного бізнесу.