Скандал на «Дністер-фесті»: журналістка з Чернівців заявила музиканту, що «в Україні нема війни»

У Чернівецькій області журналістка під час інтерв’ю з фронтменом гурту Kozak System Іваном Леньо заявила музикантові, що "в Україні немає війни" і "нас посварили політики".
Це сталося учора на фестивалі "Дністер-фест", який відбувся у Новодністровську, повідомив на своїй ФБ-сторінці Леньо.
Зокрема, у своєму дописі музикант обурився через поведінку кореспондентки. При цьому, у пості музиканта не повідомляється прізвище журналістки і телеканал, який вона представляла.
"Обіцяв собі не писати гнівних постів. Тільки позитив. Не втримався. Фестиваль "Дністер-фест". Чернівецька область, місто Новодністровськ. Мальовнича локація. Приємні організатори. Багато людей. Все чудово і адекватно. Козак Систем і Гуцул Каліпсо відіграли свої сети. Настрій чудовий, в наметі-гримерці сидимо з козаками, спілкуємось. Підходить хлопчик, просить інтерв'ю. В обнімку з Богданом з Каліпсо іду в напрямку до камер. Два оператори і дівчинка-журналіст чекають.
- Здраствуйцє, мєня звать Наташа, расскажітє о своїх впєчєтлєніях от фєстіваля...
Ми з Богданом переглянулись, але продовжуємо посміхатись, кажу
- Сонечко, ви ж не з російського телебачення, сподіваюся, тому пропоную українською. Для мене це принципово, та й для мого колеги, вказую на Бодю, також.
Вона, незадоволено і дещо зверхньо
- Нєт, с чєрновіцкого. Ну, єслі для вас ето так прінціпіально, тогда пожалуйста, потому что лічно для мєня - нє прінціпіально. Могу так, могу едак...
На цьому варто б було завершити діалог, але ж ми толерантні з Богданом, намагаємось продовжувати посміхатись, але відчуваю, що в нас це погано виходить.
Далі іде традиційне, в такому випадку, бла бла бла... про фест, про піпл, про клімат, про організацію, про творчі плани ... і на завершення
кажу, що дуже важливо, щоб ми, українці від подібних фестів отримували позитивні емоції, надихались хорошою музикою та правильними сенсами, але не забували, що у нас іде війна на сході.
Щоб пам'ятали про наших воїнів, які ціною власного життя, створюють нам можливість жити в незалежній країні та боронять наші кордони від одвічного ворога, і що нам потрібно їм допомагати всім, чим можемо заради спільної перемоги.
І тут дама видає фразу, від якої я мало не остовпів на місці:
- У мєня на етот счьот інноє мнєніє. Я счітаю, что у нас нєт нікакой войни. Что нас посорілі політікі і...
...
Сатаніючи не даю їй договорити, кажу -
- Ви жартуєте?
Вона -
- Нєт, і я увєрєна что ...
- Дякую, кажу, інтерв'ю закінчено, твою мать, і якщо б ти не була дівчиною, то ...
Богдан, закриваючи рукою мені рота, відтягує мене в бік.
В принципі, не важливо, що я ще міг би їй наговорити, вже при вимкнених камерах, можете дофантазувати. Важливо розуміти - де такі персонажі беруться?
З якої вони реальності?
У неї війни немає, йбтм!
Її "поссорілі", факін шіт!", - написав Іван Леньо.
Водночас директор телеканалу ТВА Вадим Пелех у мережі повідомив, що йдеться про працівницю його ЗМІ.
"Як директор телеканалу ТВА, я шокований поведінкою нашої кореспондентки. зараз проводиться службове розслідування, за результатами якого будуть вжиті жорсткі кадрові рішення. Я вже попросив вибачення у музикантів і запевняю, що жодним думки, висловлені цією особою, не є офіційною позицією телеканалу ТВА. Прошу колег поставитися з розумінням до ситуації, яка склалася", - заявив Пелех.Джерело