Скандал на «Дністер-фесті»: журналістка з Чернівців заявила музиканту, що «в Україні нема війни»

У Чернівецькій області журналістка під час інтерв’ю з фронтменом гурту Kozak System Іваном Леньо заявила музикантові, що "в Україні немає війни" і "нас посварили політики".Це сталося учора на фестивалі "Дністер-фест", який відбувся у Новодністровську, повідомив на своїй ФБ-сторінці Леньо.Зокрема, у своєму дописі музикант обурився через поведінку кореспондентки. При цьому, у пості музиканта не повідомляється прізвище журналістки і телеканал, який вона представляла."Обіцяв собі не писати гнівних постів. Тільки позитив. Не втримався. Фестиваль "Дністер-фест". Чернівецька область, місто Новодністровськ. Мальовнича локація. Приємні організатори. Багато людей. Все чудово і адекватно. Козак Систем і Гуцул Каліпсо відіграли свої сети. Настрій чудовий, в наметі-гримерці сидимо з козаками, спілкуємось. Підходить хлопчик, просить інтерв'ю. В обнімку з Богданом з Каліпсо іду в напрямку до камер. Два оператори і дівчинка-журналіст чекають.- Здраствуйцє, мєня звать Наташа, расскажітє о своїх впєчєтлєніях от фєстіваля...Ми з Богданом переглянулись, але продовжуємо посміхатись, кажу- Сонечко, ви ж не з російського телебачення, сподіваюся, тому пропоную українською. Для мене це принципово, та й для мого колеги, вказую на Бодю, також.Вона, незадоволено і дещо зверхньо- Нєт, с чєрновіцкого. Ну, єслі для вас ето так прінціпіально, тогда пожалуйста, потому что лічно для мєня - нє прінціпіально. Могу так, могу едак...На цьому варто б було завершити діалог, але ж ми толерантні з Богданом, намагаємось продовжувати посміхатись, але відчуваю, що в нас це погано виходить.Далі іде традиційне, в такому випадку, бла бла бла... про фест, про піпл, про клімат, про організацію, про творчі плани ... і на завершеннякажу, що дуже важливо, щоб ми, українці від подібних фестів отримували позитивні емоції, надихались хорошою музикою та правильними сенсами, але не забували, що у нас іде війна на сході.Щоб пам'ятали про наших воїнів, які ціною власного життя, створюють нам можливість жити в незалежній країні та боронять наші кордони від одвічного ворога, і що нам потрібно їм допомагати всім, чим можемо заради спільної перемоги.І тут дама видає фразу, від якої я мало не остовпів на місці:- У мєня на етот счьот інноє мнєніє. Я счітаю, что у нас нєт нікакой войни. Что нас посорілі політікі і......Сатаніючи не даю їй договорити, кажу -- Ви жартуєте?Вона -- Нєт, і я увєрєна что ...- Дякую, кажу, інтерв'ю закінчено, твою мать, і якщо б ти не була дівчиною, то ...Богдан, закриваючи рукою мені рота, відтягує мене в бік.В принципі, не важливо, що я ще міг би їй наговорити, вже при вимкнених камерах, можете дофантазувати. Важливо розуміти - де такі персонажі беруться?З якої вони реальності?У неї війни немає, йбтм!Її "поссорілі", факін шіт!", - написав Іван Леньо.Водночас директор телеканалу ТВА Вадим Пелех у мережі повідомив, що йдеться про працівницю його ЗМІ."Як директор телеканалу ТВА, я шокований поведінкою нашої кореспондентки. зараз проводиться службове розслідування, за результатами якого будуть вжиті жорсткі кадрові рішення. Я вже попросив вибачення у музикантів і запевняю, що жодним думки, висловлені цією особою, не є офіційною позицією телеканалу ТВА. Прошу колег поставитися з розумінням до ситуації, яка склалася", - заявив Пелех.