Скандал на «Дністер-фесті»: журналістка з Чернівців заявила музиканту, що «в Україні нема війни»

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Петро КОБЕВКО, журналіст:

Голова ДФС Чернівецької області Сеничак виграв усі суди у голови ДФС України Насірова Голова ДФС Чернівецької області Сеничак виграв усі суди у голови ДФС України НасіроваВже більше року тривають суди за позовом голови ГУ ДФС у Чернівецькій області Михайла Сеничака до голови ДФС України Романа Насірова
Минулого року, 13 травня, у п`ятницю Насіров звільнив Сеничака з посади з формулюванням «за порушення присяги державного службовця України».
Ні Сеничак, ні його адвокати, ні його колеги, ні журналісти вже більше року ніяк не второпають де, коли і як «порушив присягу» Михайло Ярославович.

Надія Вірна, регіональна кореспондентка ІМІ в Чернівецькій області:

Як реформуються чернівецькі комунальні газети

Ігор Буркут, політолог:

ТАКОГО ПУТІН НЕ ОЧІКУВАВ ТАКОГО ПУТІН НЕ ОЧІКУВАВ Втручаючись у президентські вибори у США на боці Трампа, путінські чекісти очікували, що матимуть власну маріонетку у Білому Домі. Проте американська демократія виробила такі інструменти стримування, що жоден президент не зможе стати диктатором, не зруйнувавши саму систему.
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11 липня о 10.00
в сесійній залі міської ради скликається позачергова 32 cесія Чернівецької міської ради VІІ скликання.
На повторний розгляд винесено три рішення міської ради, дію яких зупинив Чернівецький міський голова: №774 «Про розгляд звернення товариства з обмеженою відповідальністю виробничо-комерційної фірми «Віктор ЛТД» щодо продажу земельної ділянки за адресою вул. Алма-Атинська,3-Б», № 757 «Про внесення змін та доповнень до Регламенту Чернівецької міської ради VІІ скликання, затвердженого рішенням міської ради VІI скликання від 02.02.2016 р. №105 із змінами та доповненнями» та №747 «Про розгляд електронної петиції щодо надання дозволу майстрам HandMade організовувати виставку-ярмарок своїх виробів на вул.Кобилянської Ольги».
12 липня о 12.00
в приміщенні обласної державної адмінстрації (каб. 418) відбудеться прес-конференція директора Департаменту соціального захисту населення обласної державної адміністрації Віталія Савкіна на тему: "Хід виконання програми монетизації субсидій в Чернівецькій області та програми забезпечення учасників АТО санаторно-курортним лікуванням".


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Скандал на «Дністер-фесті»: журналістка з Чернівців заявила музиканту, що «в Україні нема війни»

Вчора, 08:58 / Коментарів: 1
Скандал на «Дністер-фесті»: журналістка з Чернівців заявила музиканту, що «в Україні нема війни»
У Чернівецькій області журналістка під час інтерв’ю з фронтменом гурту Kozak System Іваном Леньо заявила музикантові, що "в Україні немає війни" і "нас посварили політики".

Це сталося учора на фестивалі "Дністер-фест", який відбувся у Новодністровську, повідомив на своїй ФБ-сторінці Леньо.

Зокрема, у своєму дописі музикант обурився через поведінку кореспондентки. При цьому, у пості музиканта не повідомляється прізвище журналістки і телеканал, який вона представляла.



"Обіцяв собі не писати гнівних постів. Тільки позитив. Не втримався. Фестиваль "Дністер-фест". Чернівецька область, місто Новодністровськ. Мальовнича локація. Приємні організатори. Багато людей. Все чудово і адекватно. Козак Систем і Гуцул Каліпсо відіграли свої сети. Настрій чудовий, в наметі-гримерці сидимо з козаками, спілкуємось. Підходить хлопчик, просить інтерв'ю. В обнімку з Богданом з Каліпсо іду в напрямку до камер. Два оператори і дівчинка-журналіст чекають.

- Здраствуйцє, мєня звать Наташа, расскажітє о своїх впєчєтлєніях от фєстіваля...

Ми з Богданом переглянулись, але продовжуємо посміхатись, кажу

- Сонечко, ви ж не з російського телебачення, сподіваюся, тому пропоную українською. Для мене це принципово, та й для мого колеги, вказую на Бодю, також.

Вона, незадоволено і дещо зверхньо

- Нєт, с чєрновіцкого. Ну, єслі для вас ето так прінціпіально, тогда пожалуйста, потому что лічно для мєня - нє прінціпіально. Могу так, могу едак...
На цьому варто б було завершити діалог, але ж ми толерантні з Богданом, намагаємось продовжувати посміхатись, але відчуваю, що в нас це погано виходить.
Далі іде традиційне, в такому випадку, бла бла бла... про фест, про піпл, про клімат, про організацію, про творчі плани ... і на завершення
кажу, що дуже важливо, щоб ми, українці від подібних фестів отримували позитивні емоції, надихались хорошою музикою та правильними сенсами, але не забували, що у нас іде війна на сході.

Щоб пам'ятали про наших воїнів, які ціною власного життя, створюють нам можливість жити в незалежній країні та боронять наші кордони від одвічного ворога, і що нам потрібно їм допомагати всім, чим можемо заради спільної перемоги.

І тут дама видає фразу, від якої я мало не остовпів на місці:

- У мєня на етот счьот інноє мнєніє. Я счітаю, что у нас нєт нікакой войни. Что нас посорілі політікі і...

...

Сатаніючи не даю їй договорити, кажу -

- Ви жартуєте?

Вона -

- Нєт, і я увєрєна что ...

- Дякую, кажу, інтерв'ю закінчено, твою мать, і якщо б ти не була дівчиною, то ...

Богдан, закриваючи рукою мені рота, відтягує мене в бік.

В принципі, не важливо, що я ще міг би їй наговорити, вже при вимкнених камерах, можете дофантазувати. Важливо розуміти - де такі персонажі беруться?
З якої вони реальності?

У неї війни немає, йбтм!

Її "поссорілі", факін шіт!", - написав Іван Леньо.

Водночас директор телеканалу ТВА Вадим Пелех у мережі повідомив, що йдеться про працівницю його ЗМІ.

"Як директор телеканалу ТВА, я шокований поведінкою нашої кореспондентки. зараз проводиться службове розслідування, за результатами якого будуть вжиті жорсткі кадрові рішення. Я вже попросив вибачення у музикантів і запевняю, що жодним думки, висловлені цією особою, не є офіційною позицією телеканалу ТВА. Прошу колег поставитися з розумінням до ситуації, яка склалася", - заявив Пелех.

Джерело
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Вчора, 09:32 - 1 з написав(ла): в матеріалі
І шо? Вадік вижене журналістку з роботи через її ВЛАСНУ точку зору?
Ждьомс, чи то пак, ЧЧекаємо
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