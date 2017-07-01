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10 липня

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10 липня

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Система реінтеграції бездомних осіб і безпритульних дітей

10:20
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Для дистанційної роботи із податковим відомством використовуйте електронні сервіси ДФС України

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07 липня

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Петро КОБЕВКО, журналіст:

Голова ДФС Чернівецької області Сеничак виграв усі суди у голови ДФС України Насірова Голова ДФС Чернівецької області Сеничак виграв усі суди у голови ДФС України НасіроваВже більше року тривають суди за позовом голови ГУ ДФС у Чернівецькій області Михайла Сеничака до голови ДФС України Романа Насірова
Минулого року, 13 травня, у п`ятницю Насіров звільнив Сеничака з посади з формулюванням «за порушення присяги державного службовця України».
Ні Сеничак, ні його адвокати, ні його колеги, ні журналісти вже більше року ніяк не второпають де, коли і як «порушив присягу» Михайло Ярославович.

Надія Вірна, регіональна кореспондентка ІМІ в Чернівецькій області:

Як реформуються чернівецькі комунальні газети

Ігор Буркут, політолог:

ТАКОГО ПУТІН НЕ ОЧІКУВАВ ТАКОГО ПУТІН НЕ ОЧІКУВАВ Втручаючись у президентські вибори у США на боці Трампа, путінські чекісти очікували, що матимуть власну маріонетку у Білому Домі. Проте американська демократія виробила такі інструменти стримування, що жоден президент не зможе стати диктатором, не зруйнувавши саму систему.
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в сесійній залі міської ради скликається позачергова 32 cесія Чернівецької міської ради VІІ скликання.
На повторний розгляд винесено три рішення міської ради, дію яких зупинив Чернівецький міський голова: №774 «Про розгляд звернення товариства з обмеженою відповідальністю виробничо-комерційної фірми «Віктор ЛТД» щодо продажу земельної ділянки за адресою вул. Алма-Атинська,3-Б», № 757 «Про внесення змін та доповнень до Регламенту Чернівецької міської ради VІІ скликання, затвердженого рішенням міської ради VІI скликання від 02.02.2016 р. №105 із змінами та доповненнями» та №747 «Про розгляд електронної петиції щодо надання дозволу майстрам HandMade організовувати виставку-ярмарок своїх виробів на вул.Кобилянської Ольги».
12 липня о 12.00
в приміщенні обласної державної адмінстрації (каб. 418) відбудеться прес-конференція директора Департаменту соціального захисту населення обласної державної адміністрації Віталія Савкіна на тему: "Хід виконання програми монетизації субсидій в Чернівецькій області та програми забезпечення учасників АТО санаторно-курортним лікуванням".


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Система реінтеграції бездомних осіб і безпритульних дітей

Вчора, 08:51 / Коментарів: 0
Бездомність – це соціальне становище людини, зумовлене відсутністю в неї жилого приміщення (будинку, квартири, кімнати тощо), яке б вона могла використовувати для проживання/перебування і в якому могла бути зареєстрованою.

Тривожною тенденцією в даний чає є активне зростання чисельності бездомних громадян та безпритульних дітей, які займаються бродяжництвом.

Проблема бездомних громадян та безпритульних дітей в Україні деформує соціальне середовище, руйнує фізичне, психічне та духовне здоров’я людей, знижує їх життєву, громадську та творчу активність, погіршує моральний стан, створює соціальну напругу в суспільстві.

З метою поліпшення соціального захисту бездомних громадян та безпритульних дітей був прийнятий Закон України „Про основи соціального захисту бездомних громадян і безпритульних дітей" (далі - Закон).

Статтею 16 цього Закону передбачено, що система реінтеграції бездомних осіб – комплекс заходів для здійснення процесу повернення бездомних осіб до життя в суспільстві як повноправних його членів.

Суб'єктами, які забезпечують реінтеграцію бездомних осіб, можуть надаватися такі послуги: тимчасовий притулок, соціальні, медичні, юридичні, освітні, реабілітаційні.

Бездомним особам надаються послуги за місцем їх проживання або місцем перебування, а саме в закладах для цієї категорії осіб, а також поза межами таких закладів із застосуванням мобільної форми надання соціальних послуг - соціального патрулювання.

Порядок здійснення соціального патрулювання затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах трудових відносин, соціального захисту населення.

Послуги можуть надаватися і на платній, і на безоплатній основі відповідно до законодавства.

Суб’єктами, які забезпечують реінтеграцію бездомних осіб, є юридичні особи різних форм власності, фізичні особи, які здійснюють таку діяльність.

Центральні та місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування в межах своїх повноважень організовують роботу з профілактики бездомності, соціального захисту бездомних осіб та їх реінтеграції і здійснюють контроль за діяльністю суб'єктів, що надають послуги цій категорії осіб.

Координацію роботи із соціального захисту бездомних осіб здійснює центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах трудових відносин, соціального захисту населення.

Закладами соціального захисту для бездомних осіб є: будинок нічного перебування; центр реінтеграції бездомних осіб; соціальний готель; інші заклади, що надають послуги бездомним особам.

Заклади соціального захисту для бездомних осіб створюються місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян, релігійними організаціями, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форми власності, фізичними особами відповідно до потреб регіону.

Засновник може утворити заклад соціального захисту для бездомних осіб - центр комплексного обслуговування бездомних осіб. Структурні або відокремлені підрозділи такого закладу можуть надавати послуги, що надаються закладами, зазначеними в частині
першій цієї статті.

Закладами соціального захисту для безпритульних дітей є: притулок для дітей служби у справах дітей; центр соціально-психологічної реабілітації дітей; соціально-реабілітаційний центр (дитяче містечко).

Діяльність закладів соціального захисту для безпритульних дітей здійснюється відповідно до типових положень, затверджених Кабінетом Міністрів України.

Особи, винні в порушенні законодавства про соціальний захист бездомних осіб і безпритульних дітей, несуть відповідальність згідно із законами України.

Рішення, дії або бездіяльність центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, суб'єктів, які забезпечують реінтеграцію бездомних осіб та
безпритульних дітей, можуть бути оскаржені в установленому законом порядку.

Ірина Ощипко,
начальник відділу систематизації законодавства,
правової роботи та правової освіти управління
реєстрації нормативно-правових актів, правової
роботи та правової освіти Головного територіального
управління юстиції у Чернівецькій області
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