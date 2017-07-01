Наметовий йога-табір у Карпатах - Mantra-camp - 2017

Йога-табір Mantra-camp в Карпатах вже став щорічним та очікуваним заходом. Він створений для тих хто хоче більше дізнатись про Yoga-lifestyle та на кілька днів зануритись в атмосферу способу життя і свідомості цієї древньої практики. Організатори обіцяють щоденну ранкову хатха-йогу, заняття з арт-терапії і медитації, т ренінги з основ аюрведи, творчі майстер-класи, здорове харчування, походи в гори і звісно нові знайомства та спілкування біля ватри. Цього року табір проходитиме в с.Подобовець Закарпатської областіТериторія вільна від алкоголю та інших наркотичних засобів.«На мантра-кемп мене з собою взяли друзі, розповіли що перш за все будемо займатися йогою, але я навіть не очікував, наскільки гарне місце проведення табору; не очікував, що окрім йоги буде ще стільки творчих майстер-класів. Ми розмальовували скло, робили свічки, орігамі, також грали в різноманітні ігри, співали, подорожували, ходили в гори. Дуже класна атмосфера, дуже приємні люди, - відкриті, дружелюбні. Насправді дуже гарно тут проводиться час, приємні враження. Всім раджу завітати до наступного кемпу» , - ділиться Женя з Киева, учасник минулорічного табору.Проживання буде в наметах у лісі. Але якщо хтось не пристосован до таких умов, (або просто не має намета) можна буде організувати собі проживання самостійно у садибі неподалік від кемпу. Проект не є комерційним, внесок лише на закупівлю продуктів.Детальна інформація за телефонами: 097-268-22-32, 093-758-55-08, 099 6299225 або https://www.facebook.com/events/494019940944753/permalink/503268116686602/