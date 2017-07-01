За порушення чернівецьких забудовників оштрафовано майже 350 тисяч гривень

9 планових та 45 позапланових перевірок об’єктів будівництва щодо дотримання вимог містобудівного законодавства провела Інспекція державного архітектурно-будівельного контролю міської ради цього року. За їх результатами видано 48 приписів, винесено 29 постанов про застосування штрафних санкцій на суму майже 350 тисяч гривень - повідомляє Chernivtsy City Council.
Зокрема, відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення накладено 26 штрафних санкцій на загальну суму 115 тисяч гривень, а відповідно до Закону України «Про відповідальність за правопорушення у сфері містобудівної діяльності» накладено 3 штрафні санкції на суму 233,5 тисяч гривень.
Для примусового виконання до Чернівецького міського відділу державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Чернівецькій області направлено 2 постанови про стягнення адмінштрафів на суму 5,950 тис. грн.
Найбільшу суму штрафу у розмірі 144 тис.грн. стягнуто з ТзОВ «МС Імперіал Буд» за недостовірні дані у декларації про початок будівельних робіт. На 72 тисяч гривень оштрафовано також Чернівецький домобудівний комбінат за відхилення від проектної документації під час будівництва об’єкту на вул.Аксеніна.
Індивідуальні забудовники найчастіше притягалися до адміністративної відповідальності шляхом застосування штрафних санкцій за самочинне будівництво.
Інспекція державного архітектурно-будівельного контролю міської ради у першому півріччі цього року зареєструвала 127 повідомлень та 133 декларації про початок виконання підготовчих/будівельних робіт, 189 декларацій про готовість об’єктів до експлуатації.
Видано 2 дозволи на виконання будівельних робіт та 3 сертифіката. На доопрацювання повернуто 14 декларацій про початок виконання підготовчих/будівельних робіт та 12 декларацій про готовність об’єктів до експлуатації. Відмовлено у видачі двох дозволів на виконання будівельних робіт та 3 сертифікатів, скасовано 15 документів декларативного характеру.