8 липня «Міжнародний День Дністра»

Коли ви чуєте слово «Дністер», які асоціації воно у вас викликає? Можливо, ви згадуєте передранкову рибалку під Касперівцями, а може літній загар, що «прилип» до вас на Вишневому, чи трішки шкодуєте за мобілкою, що потонула під час незабутнього сплаву Дністровським каньйоном? Так, мабуть в пам’яті кожного з нас є чудові враження, пов’язані з цією могутньою і надзвичайно красивою рікою...
Дністер є однією з найкрасивіших річок Європи, другою за розмірами водною артерією України. Протікає територією Львівської, Івано-Франківської, Тернопільської, Чернівецької, Хмельницької, Вінницької та Одеської адміністративних областей, а також територією Молдови. Ріка витікає з Карпат і протікає вздовж південної частини Тернопільської області на протязі 215 км. Загальновизнано, що ця ділянка є наймальовничішою.
Долина Дністра була заселена людьми ще з часів раннього палеоліту. Цьому сприяв чудовий, майже середземноморський клімат, родючі землі, багата рибою ріка. З кінця XIX сторіччя й до вересня 1939 року тут із задоволенням відпочивало шляхетне панство з Австрії та Польщі. В радянські часи Дністер був відомий, як водний туристичний маршрут всесоюзного значення.
Дністер має довжину 1362 км (600 км з них тече Молдовою), починається на Львівщині та впадає у Дністровський лиман на південному заході від Одеси. Найбільші притоки: Стрий, Лімниця, Свіча, Бистриця, Стрипа, Серет, Збруч та Смотрич, а всього їх кількість сягає 380-ти. Глибини Дністра від 2-х до 4-х метрів. Дністер і його долина є унікальною природною пам’яткою, адже у своїй середній течії він формує надзвичайно мальовничу долину-каньйон. Глибина врізання від 60 до 130 м, із стрімчастими схилами в увігнутих ділянках меандр.
В античні часи Дністер був відомий під назвою «Тирас» (Tyras), «Данастріс» або «Турла». Українська народна етимологія пов'язує назву ріки зі словосполученням «дні стер». Існує легенда, згідно якої на місці річки був невеликий струмок, уздовж якого жили люди. Вони вели свій календар, позначаючи дні на піску, що був на березі струмка, позначками.
Але одного разу струмок розлився своїми водами на довколишні поля і затопив береги. Коли ранком вода спала, вийшли люди на берег, а їхніх позначок на піску нема.
- Хто дні стер? — бідкались люди, і самі собі відповідали: — Та хто?! Струмок дні стер.
З того часу і стали називати струмок, який дні стер — Дністер.
Сучасна назва Дністра бере свій початок з Київської Русі і означає "швидка вода". Справді, течія води досить швидка -0,5-0,6 м/с, а під час паводків - 1,5-2,0 м/с. Витоки знаходяться на рівні близько 1000 м над рівнем моря на північно-східних схилах Українських Карпат. У верхів'ях — гірська ріка, з V-подібною глибокою (80-100 м) долиною, ширина річища до 40 м. Нижче, у передгір'ї, долина заболочена, шириною до 13 км. У нижній течії ріка має рівнинний характер. Заплава Дністра розчленована численними протоками і старицями, у гирлі заросла очеретом (Дністровські плавні), ширина долини біля гирла — 16-22 км. Гірська й передгірська частини басейну Дністра займають 9% його площі. Тут найгустіша річкова мережа з переважанням правих приток (Бистриця, Стрий, Свіча, Лімниця тощо).
Живлення Дністра — мішане, з переважанням снігового. Характерні весняна повінь і осінні дощові паводки. Льодовий режим нестійкий. Вода у Дністрі не дуже прозора, а чистота її залежить від опадів. Якщо у Карпатах падають потужні дощі, то все, що вода змиває з гір, потрапляє у ріку, яка за один-два дні швиденько виносить "сміття" подалі.
Гідроелектростанції: Дубосарська та Новодністровська.
Найбільші міста над Дністром: Самбір, Миколаїв, Галич, Заліщики, Хотин, Новодністровськ, Могилів-Подільський, Сороки, (Молдова), Рибниця, Дубоссари, Бендери, Тирасполь, Білгород-Дністровський (останній - на Дністровському лимані).
Сплави по Дністру або як отримати незабутні враження в Україні. Загальновідомо, що Дністровський каньйон є одним з семи чудес України. Очевидно, що милуватися ним найкраще пливучи по річці. Традиція туристичних сплавів по Дністру була відома вже століття тому. Сплавлятися Дністром можна хоч до Чорного моря (а там і до Турції не далеко), але найбільшу повагу у туристів завоював саме Дністровський каньйон – одна з найбільш мальовничих ділянок цієї ріки, унікальний витвір природи.
Це ділянка Дністра довжиною у 250 км від гирла Золотої Липи до гирла Збруча, розташована на межі 4 областей: Івано-Франківської, Тернопільської, Чернівецької та Хмельницької. Тут Дністер тече по каньйоноподібній долині, завглибшки 80 - 200 м, утворюючи багато фантастичних звивів - меандр.
Подорож Дністровським каньйоном є цікавою через цілий набір переваг. На його території близько 100 пам’яток живої і неживої природи світового значення, тут збереглися унікальні еталони відслонень гірських порід. Тут, наче в природничому музеї під відкритим небом, “зібрані” геологічні, ботанічні, археологічні, гідрологічні пам’ятки, які вкупі творять неповторні ландшафти: круті скелясті або заліснені береги висотою до 200 м, унікальні травертинові скелі і геологічні відслонення, печери і гроти, водоспади, мальовничі острови, пам’ятки природи, історії, архітектури, етнографії. В окремих місцях збереглися ділянки з цінними деревними або чагарниковими породами, вікові й екзотичні дерева. І все це – дика і недоторкана природа, що дає чудову можливість зануритись у світ тиші і спокою. Маршрут подорожі проходить у відносній віддаленості від «цивілізації», а отже, зумовлює повну релаксацію.
Велике рекреаційне значення має специфічний (майже субтропічний) мікроклімат Дністровського каньйону. Теплий клімат у каньйоні вирізняє цю місцевість з-поміж інших територій Західної України. Стіни каньйону затримують сонячне тепло, через що влітку дощів майже не буває, а навесні зелень розцвітає на 2-3 тижні швидше.
Сплав на туристичних катамаранах, плотах, байдарках річкою Дністер - є однією із найцікавіших подорожей в Україні і щодо привабливості не поступається навіть таким «розкрученим» регіонам, як Карпати чи Крим.
В 2017 році Міжнародний День Дністра святкуватиметься 8 липня. Рішення про відзначення цього Дня було прийнято на засіданні Басейнової Ради Дністра 2010 року в м. Тернопіль.
Вперше в Україні Міжнародний день Дністра відзначався 11 липня 2008 року, який запровадила НГО Українська річкова мережа. Міжнародний, тому що Дністер є самою великою рікою Західної України та Молдови.
Ідея святкування Дня Дністра в Україні полягає у тому, щоб нагадати усім мешканцям басейну про культурну і природну цінність унікальної річки, про традиції корінних жителів проявляти турботу та бути відповідальними за природне багатство, яким володіє ріка Дністер.
В рамках відзначення «Міжнародного дня Дністра 2017» Дністровсько-Прутським БУВР та його структурними управліннями, проводитимуться ряд заходів, зокрема:
• проведення в дитячому літньому таборі «Буковинка» в с. Репужинці спільно з Громадою рибалок Буковини та Чернівецьким обласним центром еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді інтерактивного екологічного заходу: «Дністер-квест»;
• участь у фестивалі «Дністер-фест», м. Новодністровськ;
• участь у еко-фесті «ОтакЮшка», с. Рашків;
• організація та проведення круглого столу за участю представників громадськості, міської ради з висвітлення екологічних проблем земель водного фонду Дністровських водосховищ;
• організація та проведення спільного «Круглого столу» з представниками сільських рад, які розташовані на березі річки Дністер;
• організація та проведення лекції та практичних занять з учнями навчальних закладів м. Новодністровськ з питань охорони, моніторингу та відтворення водних ресурсів Дністровських водосховищ;
• організація та проведення екологічного заходу з прибирання території прибережно-захисної смуги Дністровського водосховища від побутового сміття;
• організація та проведення екологічного заходу з прибирання берегу річки Дністер від побутового сміття.
Небайдужість широких верств громадськості та ряду державних установ країн басейну Дністра є свідченням розуміння важливості проведення цих заходів та необхідності об’єднання бажань і зусиль всіх зацікавлених сторін у здійсненні водоохоронних заходів як безпосередньо на Дністрі, так і на водних об’єктах його басейну.
З нагоди свята, колектив Дністровсько-Прутського БУВР вітає усіх мешканців та водогосподарників басейну річки Дністер, громадські екологічні організації, колег Республіки Молдова та загалом усіх, чиє життя, так чи інакше пов’язане з водними ресурсами Дністра.
Солонінка Станіслав Богданович