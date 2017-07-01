Вступна кампанія стартує вже за декілька днів - 12 липня. Журналісти Інформагентства АСС проаналізували ціни, за які ВИШі беруться вивчити спеціаліста. Отже, за даними офіційного сайту, в Чернівецькому Національному університеті ім. Ю. Федьковича найдешевше навчання на Філософсько-теологічному факультеті за спеціальністю «Богослов’я», вартість за 1 рік навчання – 8500 грн. Також одним з найдешевших факультетів є Інститут фізико-технічних та комп’ютерних наук, зокрема спеціальність «Інженерія програмного забезпечення» коштує 11900 грн. А от найдорожче обійдеться навчання на Факультеті архітектури, будівництва та декоративно-прикладного мистецтва за спеціальністю «Архітектура та містобудування» - 18000 грн. та на Юридичному факультеті, де рік навчання за всіма спеціальностями (Право, Міжнародне право) коштує 18400 грн. В Буковинському державному медичному університеті найдешевшим є навчання за напрямом підготовки «Медсестринство» (молодший спеціаліст) На базі 9 та 11 класів - 12,200/рік, а найдорожче навчитись лікувати зуби, адже напрям підготовки «Стоматологія» коштує 28500 грн./р. Вартість навчання в ще одному чернівецькому ВНЗ - ЧТЕІ КНТЕУ коливається від 10300 грн. до 13750 грн. за 1 рік навчання. Здавалося, навчання в Чернівцях не є дешевими, але у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка мінімальна вартість навчання становить 26250, а максимум – 54000 грн./рік. Цікаво, що навчання за спеціальністю «Політологія», якщо викладається українською, вартує 26250, а російськомовний курс обійдеться студентам у 39999 грн.
Джерело: http://acc.cv.ua/chernivtsi/24047-u-chernivtsyakh-najdorozhche-stati-stomatologom-tsini-na-navchannya-u-chernivetskikh-vishakh. Сайт http://acc.cv.ua/