“Чорне назвуть білим, а багно — золотом!”: Віщун з карпатської Замагори ШОКУВАВ передбаченнями про неньку Україну!

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Новини
10:20
07 липня

Для дистанційної роботи із податковим відомством використовуйте електронні сервіси ДФС України

10:19
07 липня

Податкові накладні/розрахунки коригування, які не підлягають моніторингу в СМ КОР

10:17
07 липня

Порядок заповнення податкової декларації підприємцем – платником єдиного податку у разі виправлення самостійно виявлених помилок

09:53
07 липня

З початку року до органів прокуратури Чернівецької області надійшло понад 2 тисячі звернень

09:12
07 липня

Роздрібна алко-тютюнова торгівля збагатила бюджет Чернівців на 44 мільйони

09:10
07 липня

Податкові «новачки»: облік новостворених платників

08:53
07 липня

Рівень розрахунків населення Чернівецької області у січні-травні 2017 року за послуги ЖКГ

14:27
06 липня

На «Петрівському ярмарку» у Чернівцях працюватиме «Медичне містечко»

14:23
06 липня

Стан наповнення бюджету Пенсійного фонду в області

11:26
06 липня

Укладення трудового договору є обов’язковим при оформленні працівника на роботу

11:08
06 липня

«Точка Зору»: впродовж останніх 25 років українську медицину просто знищували – Кобевко (відео)

10:43
06 липня

Час відпочивати: «податкова відпустка»

10:41
06 липня

Електронна система автоматизованого моніторингу працює в повному режимі

10:40
06 липня

Чернівецька облрада зменшила розмір оплати річної відсоткової ставки позичальникам за «теплими кредитами»

09:04
06 липня

Оперативна обстановка в Чернівецькій області за 5 липня 2017 року

15:13
05 липня

З 1 липня 2017 року діє повноцінний режим системи автоматизованого моніторингу податкових накладних

15:11
05 липня

В бюджете столиці Буковини – 453 млн. податків

15:11
05 липня

До уваги платників податків податку на додану вартість!

15:00
05 липня

На Буковині зупинили нелегальне завезення львівського сміття

14:58
04 липня

Понад 100 ящиків контрафактного тютюну затримали прикордонники на Буковині

13:55
04 липня

Буковинці сплатили послуги ЖКГ тільки на 60%

13:52
04 липня

Суд скасував рішення Мамаївської територіальної виборчої комісії про відкликання депутата

12:04
04 липня

Наслідки порушення неприбутковою організацією податкових вимог

12:03
04 липня

Правильність заповнення платіжних доручень

12:02
04 липня

Чернівчани перерахували майже 43 мільйони «оборонного податку»

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Колонка автора

Надія Вірна, регіональна кореспондентка ІМІ в Чернівецькій області:

Як реформуються чернівецькі комунальні газети

Ігор Буркут, політолог:

ТАКОГО ПУТІН НЕ ОЧІКУВАВ ТАКОГО ПУТІН НЕ ОЧІКУВАВ Втручаючись у президентські вибори у США на боці Трампа, путінські чекісти очікували, що матимуть власну маріонетку у Білому Домі. Проте американська демократія виробила такі інструменти стримування, що жоден президент не зможе стати диктатором, не зруйнувавши саму систему.

Петро КОБЕВКО, журналіст:

У Чернівецькій міській раді хабарник на хабарнику сидить і хабарником поганяє У Чернівецькій міській раді хабарник на хабарнику сидить і хабарником поганяє- Брали, беруть і будуть брати, - такий висновок робить Чернівецький міський голова Олексій Каспрук щодо хабарників у місті та області. - Зміна прізвищ чи посад, чи людей нічого не змінить. Треба змінювати систему. Мінімізувати контакт чиновника із заявником. Інакше завжди знайдеться спокуса і людина, яка цій спокусі піддасться.
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Що, Де, Коли
7 липня о 15.00
в 308 кабінеті міської ради (3-й поверх) відбудеться засідання тендерного комітету по закупівлі тролейбусів.
7 липня о 17.00
в Арт-Інфо Центрі Czernowitz, вул. Б. Хмельницького, 68, відбудеться мистецька подія - відкриття художньої виставки відомих чернівецькиї художників - Віталія Шелегіна, Вікторії Самойлової.
8-9 липня
у Чернівцях відбудеться традиційне міське свято «Петрівський ярмарок». У його програмі: виставки - продаж товарів народного споживання, презентації продукції місцевих та вітчизняних товаровиробників, будівельної галузі, меблів, сфери послуг, виробів майстрів народних ремесел, розважальні та культурно-мистецькі заходи.

Програма заходу
10 липня о 12:30
вул.Шевченка, 28 (1-ий поверх, прес-зала Офіс-центру) відбудеться прес-конференція представників Антикорупційної ініціативи ЄС за результатами ознайомчого візиту в Чернівці. Ініціатива розглядає місто як потенційного партнера для запуску пілотного антикорупційного проекту.
11 липня о 10.00
в сесійній залі міської ради скликається позачергова 32 cесія Чернівецької міської ради VІІ скликання.
На повторний розгляд винесено три рішення міської ради, дію яких зупинив Чернівецький міський голова: №774 «Про розгляд звернення товариства з обмеженою відповідальністю виробничо-комерційної фірми «Віктор ЛТД» щодо продажу земельної ділянки за адресою вул. Алма-Атинська,3-Б», № 757 «Про внесення змін та доповнень до Регламенту Чернівецької міської ради VІІ скликання, затвердженого рішенням міської ради VІI скликання від 02.02.2016 р. №105 із змінами та доповненнями» та №747 «Про розгляд електронної петиції щодо надання дозволу майстрам HandMade організовувати виставку-ярмарок своїх виробів на вул.Кобилянської Ольги».
7 вересня о 19.00
7 вересня о 19.00


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“Чорне назвуть білим, а багно — золотом!”: Віщун з карпатської Замагори ШОКУВАВ передбаченнями про неньку Україну!

Вчора, 13:36 / Коментарів: 0
“Чорне назвуть білим, а багно — золотом!”: Віщун з карпатської Замагори ШОКУВАВ передбаченнями про неньку Україну!
Івана Сорохманюка з карпатської Замагори односельчани з повагою називають мольфаром, себто відуном. Сам дідо Іван «звання» мольфара не любить. «Нема тепер тих давніх мольфарів, що знали заговорювати хмари і говорити з лісом, нема, — хитає головою старий. — Здрібніли люди! Але, слава Йсу, ще щось знають і вміють чути!»


Свою силу дідо Іван пояснює вмінням слухати природу, її непомітні рухи та знаки. Пояснює: «Ви в містах вже нічого не чуєте та не бачите. За гамором, за поспіхом оглухли та осліпли! А я весь час у горах, я вмію чути все, що діє навколо, а потім все те тлумачити».
Чотири роки тому карпатські відуни шокували суспільство пророцтвом про важкі часи для України. Бачив страшні картини майбутнього і дід Іван: «Боліла мені душа, коли почала українська кров проливатися, бо я про те наперед знав, і хотів людей попередити, а мало хто хотів слухати. Але в народі — найбільша сила, українці — народ правдивий і роботящий. Тому ми все зможемо подолати, хоч як би нас не дурили політики», — каже мудрець.
Новому 2017 року мольфар радіє, бо бачить добрі знаки. Цей рік, кажуть прикмети природи, буде роком пробудження пише news24.
«Хіба не видно було — минулого року Україна ніби спала, втомившись від зла. Люди ходили сонні, похнюплені. А тепер з весною пора прокинутися, змити оте все зле, що набралося. Весна прийде так, як добра жінка заходить до дому — без злоби, без крику, але відразу стає світло та тепло».
Віщун свідчить: у 2017 році Україну чекають великі зміни на краще. Нарешті закінчиться війна на Донбасі, і окуповані території повернуться до України. «Бачу, що буде там велике прозріння, люди зрозуміють, що їх роками за дурнів мали і довели до краю, — пояснює Сорохманюк. — Ми приймемо їх як блудних синів, хоча рани ще довго болітимуть».
Мольфар каже: щоб зцілити Україну, потрібна жінка, справжня матір на чолі народу. Вона знає рідну землю, відчуває її біди та клопоти, і зможе вивести що болить рідній землі, і допоможе їй розквітнути.
Проте на заваді тому ставатимуть сили зла, бо вороги України постійно чинитимуть підступи. «Багато обману буде, коли чорне назвуть білим, а багно — золотом. Бачу, як негідники замість жінки-матері об’являть народу чоловіка в жіночій подобі. Та фальшива личина голосно зватиме миритися з ворогами, а воювати з друзями. А ще підбиратиметься до жінки-матері, щоб забрати її силу. Та наш народ не обманеш, бо в ньому сила Правди!»
Дід Іван додає, що Правда — на стороні українців, і кожен має докласти власних сил для перемоги. «Як не трудитися, то не буде нічого! Якщо кривду бачиш — то не минати, а виправити на добро. Як самому сили мало — з людьми гуртуватися. Якщо влада своїх людей не шанує, гнати її в шию. Вірити в себе, в Україну, в материнське серце».
«Слід вірити в себе та в силу народу, — закінчує напучення віщун. — Багато було вовків у овечій шкурі, та всі вони безвісти згинули. А жінка-мати буде з народом і виведе його до світла. Пора вставати, прокидатися та піднімати Україну».
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