У Гамбурзі стартував дводенний саміт G20

Наш власний кореспондент Ростислав Демчук передає з Гамбурга:-Ангела меркель зустрічає гостей. Досить помітно, що між Трампом і Меркель особливої симпатії немає. Натомість, побачивши Володимира Путіна, Меркель ож розцвіла. Увага більшості тутешніх журналістів, спостерігачів, аналітиків прикута до зустрічі Дональда Трампа і Володимира Путіна, яка відбудеть сьогодні, пізніше увечері.Питання, котрі обговорять сторони: механізм і формати подадьших зустрічей, кібератаки (?), боротьба з тероризмом Сирія, Україна, ядерне озброєння...Формат сьогоднішньої російсько-американської зустрічі дуже конфіденційний, обмежений в часі і в складі делегацій. У переговорах візмуть участь лише 6-ть осіб: з боку США - президент Дональд Трамп, глава Держдепу Рекс Тіллерсон і перекладач. З російського боку - Володимир Путін, Сєргей Лавров і перекладач.