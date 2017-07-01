За напад на поліцейську буковинцю загрожує 5 років позбавлення волі

Забій грудної клітини та м’яких тканин обличчя 6 липня отримала інспектор Управління патрульної поліції міста Чернівців під час виконання своїх службових обов’язків. Тілесні ушкодження поліцейській навмисно завдав один з порушників, коли вона намагалася заспокоїти нетверезу компанію.Під час патрулювання Шевченківського району Чернівців, екіпаж у складі двох інспекторів УПП отримав повідомлення про адміністративне правопорушення по вулиці Південно-Кільцевій обласного центру. Близько 23 години ночі за вказаною адресою галаслива компанія розпивала в автомобілі «Мерседес» алкогольні напої та бешкетувала.Працівники патрульної поліції підійшли до громадян, щоб заспокоїти їх і владнати ситуацію. Під час спілкування один з чоловіків – 32-річний житель Кельменецького району – поводився досить агресивно: кричав і нецензурно лаявся. На зауваження поліцейських та попередження про неприпустимість такої поведінки розбишака не реагував. Чоловік накинувся на 29-річну жінку-лейтенанта патрульної поліції та ліктем наніс їй удари в область грудної клітини й обличчя. Під час затримання порушника його дружина всіляко перешкоджала патрульним у виконанні їхньої роботи.За фактом нападу на поліцейську під час виконання службових обов’язків працівниками Шевченківського відділення поліції відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 345 Кримінального кодексу України. А саме – «Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу». Санкція статті передбачає обмеження волі на строк до 5 років або позбавлення волі на той самий строк. На даний час триває досудове розслідування, поліцейські з’ясовують всі подробиці інциденту