Ледве не щодня чернівецькі правоохоронці вилучають наркотичні речовини

Ледве не щодня правоохоронці вилучають наркотичні речовини. Найпоширеніші з них марихуана та амфетамін. Про це інформує Відділ комунікації поліції Чернівецької області.
В обласному центрі згорток з марихуаною патрульні поліцейські знайшли у 39-річного місцевого жителя.
Поліцейські Управління протидії наркотиків Головного управління Національної поліції на гарячому затримали 27-річного жителя сусідньої країни. Чоловік намагався придбати 4 згортки з амфетаміном.
У ніч на 6 липня, проводячи поверхневий огляд, патрульні поліцейські виявили амфетамін ще у двох чернівчан, віком 21 та 26 років.
Наступної ночі патрульні викрили ще двох правопорушників. У 21- та 26-річного чернівчан патрульні вилучили згортки з амфетаміном.
Усе вилучене правоохоронці направили до Науково-дослідного експертно-криміналістичного центру. Наразі проводиться перевірка.