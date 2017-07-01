На Буковині прикордонник-кінолог зі службовим собакою допоміг виявити злодія 10 тисяч гривень

Розкрити злочин по гарячих слідах вдалося учора правоохоронцям на Буковині завдяки інспектору-кінологу Держприкордонслужби зі службовим собакою.Інформація про те, що з приватного помешкання зникли гроші у розмірі 10 тисяч гривень невідомою особою надійшла від місцевої жительки н.п. Сокиряни.Співробітники Національної поліції звернулися до прикордонників відділу «Сокиряни» Чернівецького загону залучити для більш ефективного пошуку кінолога зі службовим собакою.Варто зазначити, що собака відразу взяв слід та вивів правоохоронців на особу , підозрювану у вчиненні даного кримінального правопорушення.Також правоохоронці виявили у чоловіка і кошти, які, скоріш за все, були ним викрадені.Наразі встановлюється обставини вчиненого правопорушення.