10 липня о 12:30

Що, Де, Коли

в 308 кабінеті міської ради (3-й поверх) відбудеться засідання тендерного комітету по закупівлі тролейбусів.

в Арт-Інфо Центрі Czernowitz, вул. Б. Хмельницького, 68, відбудеться мистецька подія - відкриття художньої виставки відомих чернівецькиї художників - Віталія Шелегіна, Вікторії Самойлової.

у Чернівцях відбудеться традиційне міське свято «Петрівський ярмарок» . У його програмі: виставки - продаж товарів народного споживання, презентації продукції місцевих та вітчизняних товаровиробників, будівельної галузі, меблів, сфери послуг, виробів майстрів народних ремесел, розважальні та культурно-мистецькі заходи.



Програма заходу

вул.Шевченка, 28 (1-ий поверх, прес-зала Офіс-центру) відбудеться прес-конференція представників Антикорупційної ініціативи ЄС за результатами ознайомчого візиту в Чернівці . Ініціатива розглядає місто як потенційного партнера для запуску пілотного антикорупційного проекту.