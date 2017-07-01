Для дистанційної роботи із податковим відомством використовуйте електронні сервіси ДФС України

Кількість електронних сервісів, запроваджених ДФС України та розміщених на офіційному веб-порталі ДФС sfs.gov.ua, постійно збільшується, це дозволяє платникам отримувати послуги в електронному вигляді, заощаджує їх час, скорочує до мінімуму контакти з органами ДФС.



Не відвідуючи податкову інспекцію, платник податків береться на облік в податковій інспекції протягом одного дня після отримання відомостей із Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців.



Завдяки електронному сервісу з укладання Договору про визнання електронних документів, платник подає звітність до податкової інспекції в електронному вигляді, реєструє податкові та акцизні накладні у Єдиному реєстрі податкових або акцизних накладних.



Не витрачаючи часу на відвідування податкової інспекції, юридична або фізична особа-підприємець завдяки електронним сервісам має змогу зареєструватись платником ПДВ, анулювати таку реєстрацію, отримати витяг з реєстру платників ПДВ, зареєструватись платником єдиного податку, отримати довідку про відсутність заборгованості, а також низку різноманітних витягів із систем електронного адміністрування ПДВ та реалізації пального.



Завдяки електронному сервісу «Дані про взяття на облік платників податків» платник може перевірити потенційних бізнес-партнерів щодо перебування їх на обліку в органах ДФС, із «Реєстру страхувальників» - отримати дані про взяття на облік платника єдиного внеску.



Електронний сервіс «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» дозволяє громадянам здійснити перевірку потенційних бізнес-партнерів щодо сумлінності сплати податків до бюджету (отримати інформацію щодо наявності/відсутності податкового боргу у юридичної або фізичної особи-підприємця вцілому по Україні).



Через електронні сервіси «Дані Реєстру платників ПДВ» та «Анулювання реєстрації платника ПДВ» можливо перевірити бізнес-партнерів щодо їх реєстрації платником ПДВ або анулювання реєстрації платника ПДВ.



Сервіс «Реєстр платників єдиного податку» дозволяє перевірити потенційних бізнес-партнерів щодо їх реєстрації платником єдиного податку.



Громадянин, придбавши товар у магазині, за отриманим фіскальним чеком може перевірити інформацію щодо реєстрації в органах ДФС касового апарату, на якому продавцем товарів або послуг був роздрукований цей фіскальний чек. Це можливо завдяки електронним сервісам «Інформація про РРО» та «Інформація про книги ОРО».



Через сервіс «Електроний кабінет платника» (оновлену версію) платники мають змогу не тільки отримати інформацію із реєстрів, бланки звітності, контактні дані та адреси центрів обслуговування, а й листуватись із органом ДФС в електронному вигляді. Оновлений сервіс надає можливість платнику працювати у режимі реального часу за допомогою персональних комп’ютерів та смарт-пристроїв без встановлення спеціалізованого програмного забезпечення.



Отримати інформаційно-довідкові послуги та консультації відповідно до Податкового та Митного кодексів України, законодавства з питань сплати єдиного соціального внеску можливо за телефонами, з використанням електронної пошти, факсу, голосового автовідповідача (0 800 501 007 або 044 454 16 13, електронна адреса idd@sfs.gov.ua)



Загальнодоступний інформаційно-довідковий ресурс дозволяє платнику отримати відповіді з Бази знань щодо застосування норм податкового, митного законодавства або з питань адміністрування єдиного внеску, а також ознайомитись з нормативними документами (http://zir. sfs.gov.ua).

Для платників функціонує сервіс «Пульс» для цілодобових повідомлень про неправомірні дії або бездіяльність працівників ДФС за електронною адресою http://sfs.gov.ua/others/puls або за телефоном (044) 284 00 07.



І це не весь перелік електронних сервісів для платників податків, робота над їх удосконаленням та впровадженням триває. Водночас, на сьогодні усі впроваджені електронні сервіси дозволяють платнику вести бізнес у межах правового поля, не відвідуючи податкові інспекції.

