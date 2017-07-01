У Чернівецькій області на освіту виділено понад 11 мільйонів гривень

Відповідно до клопотання обласної державної адміністрації, рішенням сесії обласної ради від 04.07.2017 №141-14/17 на розвиток освітньої галузі виділено 11596,4 тис. грн.На заклади, підпорядковані Департаменту освіти і науки Чернівецької облдержадміністрації, виділено кошти в сумі 8 089,3 тис. грн.
Залишок коштів освітньої субвенції в сумі 4 509,0 тис. грн. спрямовано на:
- заробітну плату з нарахуванням для педагогічних працівників в сумі 2 580 тис. грн.;
- облаштування кабінетів хімії, фізики, біології, географії, математики та учнівське комп’ютерне обладнання в сумі 1299,6 тис. грн.;
- заміну вікон та дверей на металопластикові в сумі 402 тис. грн.;
- придбання електрогенераторів в сумі 227,4 тис. грн.
Залишок коштів освітньої субвенції (бюджет розвитку) в сумі 666,5 тис. грн. направлено на капітальні ремонти освітніх закладів краю в сумі 666,5 тис. грн.
Дохідна частину обласного бюджетув сумі 2 583,7 тис. грн. передбачає:
- збільшення розміру іменних стипендій дітям-сиротам та дітям, позбавлених батьківського піклування в сумі 260 тис. грн.;
- здійснення заходів, передбачених Комплексною програмою підвищення якості національно - патріотичного виховання дітей та молоді в Чернівецькій області в сумі 177 тис. грн.;
- збільшення розміру стипендій переможцям конкурсу «Вчитель року» в сумі 107 тис. грн.;
- виплату одноразових стипендій переможцям Всеукраїнських конкурсів та олімпіад в сумі 177 тис. грн.;
- здійснення заходів, передбачених програмою «Буковинські студії» - 200 тис. грн.;
- проведення Міжнародної конференції «Кореляційна оптика 2017» в сумі 100 тис. грн.
- відшкодування витрат за перебування дітей із тимчасово окупованих територій в сумі 40 тис. грн.
- проведення капітальних видатків (виготовлення проектно-кошторисної документації, придбання та капітальні ремонти) в сумі 1503,4 тис. грн.
- участь у Всеукраїнських відкритих змаганнях по картингу в сумі 19,3 тис. грн.
За рахунок залишку коштів бюджету розвитку в сумі 330,1 тис. грн. планується здійснення капітальних видатків на ремонт навчальних кабінетів в сумі 330,1 тис. грн.Окрім того, на заклади освіти Чернівецької області виділено кошти в сумі 3507,1 тис. грн. (цільова субвенція – 3484,1 тис. грн., обласний бюджет – 23, 0 тис. грн.)
За рахунок вищезгаданої цільової субвенції буде здійснено:
1) видання підручників «Основи християнської етики» для учнів 1 класів в сумі 250 тис.грн.;
2) придбання шкільного автобусу за принципом 70/30 (Мамалигівська ОТГ) – 1183 тис. грн.;
3) придбання шкільного автобусу за принципом 70/30 (Вижницька РДА) – 87,8 тис. грн.;
4) оснащення загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням природничих та математичних предметів засобами навчання, у тому числі кабінетами хімії, біології, географії, математики, навчальними комп’ютерними комплексами з мультимедійними засобами навчання, впровадження енергозберігаючих технологій – 1963,3 тис.грн.;
За вищевказані кошти обласного бюджету планується відзначення переможців конкурсу «Розквітай, писанко!» - 23 000 грн. Про це інформує прес-служба ОДА.