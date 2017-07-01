Буковинські пенсіонери оцінили роботу працівників пенсійної сфери у 8,9 бала за дев’ятибальною шкалою

Підвищення якості обслуговування є пріоритетним завданням Головного управління Пенсійного фонду в Чернівецькій області, отож думка громадян для працівників дуже важлива.З метою вдосконалення роботи в управлінні обслуговування громадян по м.Чернівці, що розміщується по вул. Головній, 205 обласного центру, робочі місця фахівців обладнали спеціальними пристроями для оцінювання відвідувачами їхньої роботи.За нетривалий період роботи системи, а це трохи більше місяця, свою оцінку отриманим послугам виставили близько семи сотень пенсіонерів.Перші результати електронного оцінювання показали, що більшість роботою фахівців цілком задоволена: про це свідчить середня оцінка у 8,9 бала за дев’ятибальною шкалою - повідомляє прес-служба Головного управління Пенсійного фонду України в Чернівецькій області.Позитивні досягнення працівників пенсійної сфери є результатом сумлінної роботи та стимулом до подальшого вдосконалення системи надання послуг відвідувачам.