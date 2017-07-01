З початку року до органів прокуратури Чернівецької області надійшло понад 2 тисячі звернень

Як свідчать статистичні дані, позбавлення органів прокуратури функцій нагляду за додержанням і застосуванням законів, представництва інтересів громадян в судах, суттєво не вплинуло на кількісні показники надходження звернень.
Так, за 6 місяці 2017 року до органів прокуратури області надійшло 2478 звернень, що на 5,2% більше ніж за аналогічний період 2017 року. За належністю до органів, уповноважених розглядати по суті порушені у зверненнях питання, надіслано 847 звернень або кожне третє - повідомляє прес-служба прокуратури Чернівецької області.
Вирішено по суті 1440 звернення, з яких 29 - від народних депутатів України.
Із загальної кількості вирішених 52% становлять скарги з питань досудового розслідування, з яких обґрунтованими визнано 25 звернень.
Задоволено 40 звернень, що свідчить про забезпечення їх якісного, своєчасного та об’єктивного розгляду, реального поновлення порушених прав громадян та являється основним критерієм ефективності роботи прокурорів з розгляду та вирішення звернень.
На особистому прийомі прокурорами прийнято 415 громадян, з яких безпосередньо прокурором області - 145.
Нагадаємо, що у прокуратурі Чернівецької області та місцевих прокуратурах звернення можна направляти електронною поштою, а також зателефонувавши на телефон «гарячої лінії».
Електронні звернення до прокуратури Чернівецької області надсилати на електронну пошту zvern@chrn.gp.gov.ua
Усні звернення приймаються за телефоном «гарячої лінії» - (0372) 51-99-32.