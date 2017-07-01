Чернівецька область: виникло 3 пожежі, на одній із них травмовано людину

Як повідомляє прес-служба Управління ДСНС України у Чернівецькій області 6 липня на лінію 101 надійшло повідомлення від чергового поліції про пожежу, що сталася вночі 5 липня у житловому будинку у селі Шипинці Кіцманського району.
Син господарів, котрий на момент виникнення пожежі перебував всередині будинку, помітив, що у коридорі перед вхідними дверима будівлі горить килим. 32-річний чоловік відразу кинувся гасити пожежу самотужки, внаслідок чого травмувався – він отримав опіки верхніх і нижніх кінцівок. Оскільки площа пожежі була незначною і чоловіку вдалося ліквідувати загорання, пожежно-рятувальні підрозділи на місце події не викликались. У результаті вогнем знищено килим і пластикове оздоблення коридору, пошкоджено вхідні двері будинку та сходи. Причина пожежі встановлюється.
Вранці 6 липня у селі Малятинці Кіцманського району горів житловий будинок. Пожежа виникла у спальній кімнаті, розпосюдилася по дерев’яному перекриттю на горище будинку та інші кімнати. На ліквідацію пожежі прибули рятувальники державної пожежно-рятувальної частини № 9 міста Кіцмань та місцева пожежна охорона села Южинець.
Оскільки господарів на той час вдома не було, пожежу помітили сусіди вже тоді, коли полум’ям було охоплено увесь будинок. Таким чином, на момент приїзду надзвичайників площа пожежі склала 120 кв.м. Рятувальники, одягнувши апарати захисту органів дихання та зору, ліквідували пожежу. Вогнем знищено перекриття та покриття будівлі, меблі, побутову техніку та домашні речі. Причина пожежі встановлюється.
Ще одну пожежу минулої доби ліквідували рятувальники державної пожежно-рятувальної частини № 14 міста Глибока у селі Димка Глибоцького району, де горіла господарська будівля.