Цьогоріч підприємці, які перебувають на обліку в Чернівецькій ОДПІ, сплатили до бюджету за ліцензії на право торгівлі пивом, алкогольними напоями та тютюновими виробами 6,0 млн. грн., протягом червня до бюджету надійшло 1,3 млн. грн. Динаміка надходжень залишається на рівні минулого року - повідомляє відділ організації роботи Чернівецької ОДПІ.
Чернівецька ОДПІ звертає увагу, що лише за наявності відповідної ліцензії, суб’єкти підприємницької діяльності, незалежно від форми власності, можуть провадити торгівлю алкогольними напоями та тютюновими виробами.
Ліцензію можна отримати, звернувшись до Центру обслуговування платників з відповідною заявою та необхідними документами за місцем провадження суб’єктом господарської діяльності торгівельної діяльності. Не пізніше 10 днів календарних днів ліцензія або рішення про відмову із зазначенням підстав для відмови видається заявнику.
Порядок ліцензування роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами регулюється Законом України від 19.12.1995 №481/95-ВР "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів".