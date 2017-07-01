Роздрібна алко-тютюнова торгівля збагатила бюджет Чернівців на 44 мільйони

Акцизний податок з реалізації через роздрібну мережу підакцизних товарів, а саме: алкогольних напоїв та тютюнових виробів, запроваджений з 2015 року, стабільно наповнює бюджет Чернівців. Так, за перше півріччя 2017 року алкогольно-тютюнові бізнесмени спрямували до бюджету столиці Буковини 43,8 млн грн.

Нагадаємо, що з початку цього року скасовано акцизний податок з роздрібного продажу пального, який сплачувався до місцевих бюджетів за місцезнаходженням АЗС та/або АГЗС. Про це повідомляє відділ організації роботи Чернівецької ОДПІ.



Крім того, з 1 січня 2017 року подання звітності за формами №№1-РА та 1-РТ скасовано (Закон №1791-VIII). Також до підприємців не застосовуватимуться штрафи за неподання чи несвоєчасне подання звіту або подання з недостовірними відомостями звітів за формами №№1-РА та 1-РТ з дати виникнення зобов’язання щодо подання такого звіту.



Чернівецька ОДПІ звертає увагу, що роздрібна торгівля алкогольними напоями або тютюновими виробами може здійснюватися суб’єктами господарювання всіх форм власності, у тому числі їх виробниками, виключно за наявності у них ліцензій.





