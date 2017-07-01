Податкові «новачки»: облік новостворених платників

Чернівецька ОДПІ повідомляє: після внесення відомостей про реєстрацію юридичної особи або фізичної особи-підприємця (далі – ФОП) в Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (далі – ЄДР) відповідні відомості передаються до ДФС України у день проведення реєстраційної дії (пункт 2 статті 13 Закону України від 15.05.2003 №755 «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань») для взяття на облік як платника податків та як страхувальника-платника ЄСВ.



Взаємодія між органами ДФС та ЄДР здійснюється відповідно до наказу Мінюсту та Мінфіну України від 18.03.2016 №759/5/371 «Про інформаційну взаємодію між Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань й інформаційними системами Державної фіскальної служби України».



На даний час інформаційна взаємодія між ЄДР та інформаційними системами ДФС здійснюється у робочий час з інтервалом не більше ніж 2 години.

Взяття на облік юридичних осіб та ФОП як платників податків та як платників ЄСВ здійснюється на підставі відомостей з ЄДР про державну реєстрацію створення юридичної особи та державну реєстрацію ФОП у день отримання таких відомостей. Дані про взяття на облік юридичних осіб та ФОП у контролюючих органах передаються до ЄДР у день взяття їх на облік.



Взяття на облік юридичних осіб та ФОП як платників податків та як платників єдиного внеску в контролюючих органах підтверджується відомостями, що оприлюднені на порталі електронних сервісів Мін’юсту.



Також дані про взяття на облік як платників податків юридичних осіб та ФОП та дані Реєстру страхувальників щоденно оприлюднюються на офіційному веб-сайті ДФС.



