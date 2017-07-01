Рівень розрахунків населення Чернівецької області у січні-травні 2017 року за послуги ЖКГ

За даними Головного управління статистики у Чернівецькій області, за січень-травень 2017 року населенню нараховано за житлово-комунальні послуги (газопостачання, централізоване опалення, водопостачання та водовідведення, утримання будинків, вивезення побутових відходів) – 817,0 тис.грн., оплачено (включаючи погашення боргів попередніх періодів) – 504,3 тис.грн. Рівень оплати у січні-травні 2017 року становив 61,7%(в т.ч. у травні – 77,3%).



Одночасно слід зазначити, що рівень розрахунків населення у січні-травні 2017 року за послуги централізованого теплопостачання по області становив – 150,5% (середній по Україні – 105,8%), за послуги водопостачання та водовідведення – 76,6% (середній по Україні – 91,2%), за послуги з утримання будинків та споруд – 92,7% (середній по Україні – 87,8%), за послуги з вивезення побутових відходів – 92,4% (середній по Україні – 86,4%).



На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 27.06.2003 №976 «Про затвердження Порядку погашення реструктуризованої заборгованості та внесення поточних платежів за житлово-комунальні послуги» у січні-травні поточного року з населенням укладено 25 договорів щодо погашення реструктуризованої заборгованості на загальну суму 47,0 тис.грн.



Рівень розрахунків житлово-комунальних підприємств за спожиті енергоносії у січні-червні 2017 року становив: за електроенергію – 101,6%, природний газ – 119,1%.