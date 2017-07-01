Сайт редакції газети "ЧАС" вітає всіх з новим мирним днем на Буковині. На жаль, не у всій Україні та світі він мирнийСолом'янський районний суд Києва не задовольнив клопотання захисту про зняття додаткових обов'язків із тимчасово відстороненого голови Державної фіскальної служби Романа Насірова."Захист клопотав про зняття додаткових обов'язків (із Насірова - ред.), їм відмовили", - йдеться в повідомленні.У САП уточнили, що суд не дозволив Насірову виїхати за межі Києва, зняти електронний засіб контролю і видати біометричний паспорт.Як повідомляв Кореспондент.net, Насіров підозрюється в нанесенні збитку в 2 млрд гривень. За даними слідства, він приймав необґрунтовані рішення про відстрочення рентної плати за видобуток корисних копалин.Раніше суд прийняв рішення про те, що Насиров ходитиме з електронним браслетом ще два місяці, до 2 вересня. Відсторонений глава ДФС вийшов під заставу в 100 млн гривень.Хмари, які з'являться у Чернівцях вдень, протримаються недовго, ввечері очікується ясна погода. Без опадів.До 23 градусів теплаза останні 130 років07 липня:МАКС: 33.6° (1968)МІН: 9.5° (1982)Народний прогноз погоди: 7 липня відзначається Різдво славного Пророка, Предтечі і Хрестителя Господнього Івана. Це одне з найулюбленіших серед людей свят. З 7 липня наші пращури починали косовицю, поки трава не засім'янилась. Наші пращури помітили, якщо на Івана сильна роса - на урожай огірків. В давнину говорили, якщо в цей день буде дощ, то через п'ять днів буде сонечко світить. Дощ на Івана Купала вважався благодатним.