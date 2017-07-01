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Теми: Новини Війна на Сході Чернівці Політика Економіка Соціум Кримінал Здоров’я Культура Спорт Історія Теми дня ТВА
Новини
10:20
07 липня

Для дистанційної роботи із податковим відомством використовуйте електронні сервіси ДФС України

10:19
07 липня

Податкові накладні/розрахунки коригування, які не підлягають моніторингу в СМ КОР

10:17
07 липня

Порядок заповнення податкової декларації підприємцем – платником єдиного податку у разі виправлення самостійно виявлених помилок

09:53
07 липня

З початку року до органів прокуратури Чернівецької області надійшло понад 2 тисячі звернень

09:12
07 липня

Роздрібна алко-тютюнова торгівля збагатила бюджет Чернівців на 44 мільйони

09:10
07 липня

Податкові «новачки»: облік новостворених платників

08:53
07 липня

Рівень розрахунків населення Чернівецької області у січні-травні 2017 року за послуги ЖКГ

14:27
06 липня

На «Петрівському ярмарку» у Чернівцях працюватиме «Медичне містечко»

14:23
06 липня

Стан наповнення бюджету Пенсійного фонду в області

11:26
06 липня

Укладення трудового договору є обов’язковим при оформленні працівника на роботу

11:08
06 липня

«Точка Зору»: впродовж останніх 25 років українську медицину просто знищували – Кобевко (відео)

10:43
06 липня

Час відпочивати: «податкова відпустка»

10:41
06 липня

Електронна система автоматизованого моніторингу працює в повному режимі

10:40
06 липня

Чернівецька облрада зменшила розмір оплати річної відсоткової ставки позичальникам за «теплими кредитами»

09:04
06 липня

Оперативна обстановка в Чернівецькій області за 5 липня 2017 року

15:13
05 липня

З 1 липня 2017 року діє повноцінний режим системи автоматизованого моніторингу податкових накладних

15:11
05 липня

В бюджете столиці Буковини – 453 млн. податків

15:11
05 липня

До уваги платників податків податку на додану вартість!

15:00
05 липня

На Буковині зупинили нелегальне завезення львівського сміття

14:58
04 липня

Понад 100 ящиків контрафактного тютюну затримали прикордонники на Буковині

13:55
04 липня

Буковинці сплатили послуги ЖКГ тільки на 60%

13:52
04 липня

Суд скасував рішення Мамаївської територіальної виборчої комісії про відкликання депутата

12:04
04 липня

Наслідки порушення неприбутковою організацією податкових вимог

12:03
04 липня

Правильність заповнення платіжних доручень

12:02
04 липня

Чернівчани перерахували майже 43 мільйони «оборонного податку»

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Колонка автора

Надія Вірна, регіональна кореспондентка ІМІ в Чернівецькій області:

Як реформуються чернівецькі комунальні газети

Ігор Буркут, політолог:

ТАКОГО ПУТІН НЕ ОЧІКУВАВ ТАКОГО ПУТІН НЕ ОЧІКУВАВ Втручаючись у президентські вибори у США на боці Трампа, путінські чекісти очікували, що матимуть власну маріонетку у Білому Домі. Проте американська демократія виробила такі інструменти стримування, що жоден президент не зможе стати диктатором, не зруйнувавши саму систему.

Петро КОБЕВКО, журналіст:

У Чернівецькій міській раді хабарник на хабарнику сидить і хабарником поганяє У Чернівецькій міській раді хабарник на хабарнику сидить і хабарником поганяє- Брали, беруть і будуть брати, - такий висновок робить Чернівецький міський голова Олексій Каспрук щодо хабарників у місті та області. - Зміна прізвищ чи посад, чи людей нічого не змінить. Треба змінювати систему. Мінімізувати контакт чиновника із заявником. Інакше завжди знайдеться спокуса і людина, яка цій спокусі піддасться.
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Що, Де, Коли
7 липня о 15.00
в 308 кабінеті міської ради (3-й поверх) відбудеться засідання тендерного комітету по закупівлі тролейбусів.
7 липня о 17.00
в Арт-Інфо Центрі Czernowitz, вул. Б. Хмельницького, 68, відбудеться мистецька подія - відкриття художньої виставки відомих чернівецькиї художників - Віталія Шелегіна, Вікторії Самойлової.
8-9 липня
у Чернівцях відбудеться традиційне міське свято «Петрівський ярмарок». У його програмі: виставки - продаж товарів народного споживання, презентації продукції місцевих та вітчизняних товаровиробників, будівельної галузі, меблів, сфери послуг, виробів майстрів народних ремесел, розважальні та культурно-мистецькі заходи.

Програма заходу
10 липня о 12:30
вул.Шевченка, 28 (1-ий поверх, прес-зала Офіс-центру) відбудеться прес-конференція представників Антикорупційної ініціативи ЄС за результатами ознайомчого візиту в Чернівці. Ініціатива розглядає місто як потенційного партнера для запуску пілотного антикорупційного проекту.
11 липня о 10.00
в сесійній залі міської ради скликається позачергова 32 cесія Чернівецької міської ради VІІ скликання.
На повторний розгляд винесено три рішення міської ради, дію яких зупинив Чернівецький міський голова: №774 «Про розгляд звернення товариства з обмеженою відповідальністю виробничо-комерційної фірми «Віктор ЛТД» щодо продажу земельної ділянки за адресою вул. Алма-Атинська,3-Б», № 757 «Про внесення змін та доповнень до Регламенту Чернівецької міської ради VІІ скликання, затвердженого рішенням міської ради VІI скликання від 02.02.2016 р. №105 із змінами та доповненнями» та №747 «Про розгляд електронної петиції щодо надання дозволу майстрам HandMade організовувати виставку-ярмарок своїх виробів на вул.Кобилянської Ольги».
7 вересня о 19.00
7 вересня о 19.00


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ДОБРОГО РАНКУ, БУКОВИНО!07.07 2017

Сьогодні, 08:53 / Коментарів: 0
ДОБРОГО РАНКУ, БУКОВИНО!07.07 2017Сьогодні - Свято Івана Купала

Сайт редакції газети "ЧАС" вітає всіх з новим мирним днем на Буковині. На жаль, не у всій Україні та світі він мирний

Оперативна обстановка в районі проведення АТО залишається неспокійною. Підрозділи російсько-окупаційних військ не полишають спроб спровокувати українських воїнів на порушення досягнутих домовленостей щодо припинення вогню. У порівнянні з двома попередніми днями, кількість обстрілів з боку незаконних збройних формувань вчора знову збільшилась. Так, минулої доби підконтрольні Росії озброєні банди 25 разів відкривали вогонь по підрозділах ЗС України. Тричі обстрілюючи наші опорні пункти, противник застосовував міномети. Із сумом повідомляємо, що внаслідок бойових дій один військовослужбовець ЗС України вчора загинув. Ще один український воїн зазнав поранень.

Солом'янський районний суд Києва не задовольнив клопотання захисту про зняття додаткових обов'язків із тимчасово відстороненого голови Державної фіскальної служби Романа Насірова.

"Захист клопотав про зняття додаткових обов'язків (із Насірова - ред.), їм відмовили", - йдеться в повідомленні.

У САП уточнили, що суд не дозволив Насірову виїхати за межі Києва, зняти електронний засіб контролю і видати біометричний паспорт.

Як повідомляв Кореспондент.net, Насіров підозрюється в нанесенні збитку в 2 млрд гривень. За даними слідства, він приймав необґрунтовані рішення про відстрочення рентної плати за видобуток корисних копалин.

Раніше суд прийняв рішення про те, що Насиров ходитиме з електронним браслетом ще два місяці, до 2 вересня. Відсторонений глава ДФС вийшов під заставу в 100 млн гривень.

Пізно ввечері 6 липня суд американського штату Гаваї залишив чинними затверджені адміністрацією президента США Дональда Трампа правила, які передбачають тимчасову заборону в’їзду громадянам шести переважно мусульманських країн. Суддя окружного суду США Дерек Вотсон заперечив наявність надзвичайних обставин, які унеможливлюють реалізацію рішень Трампа.

Адміністрація президента США інтерпретувала постанову Верховного суду країни з цього питання таким чином, що впродовж 90 днів право в’їзду до Сполучених Штатів можуть здобути лише люди, які мають у країні найближчих родичів, таких як батьки, подружжя чи діти. Наявність бабусь, дідусів, двоюрідних братів тощо підставою для відвідання США не вважається.

Заборона на поїздки до США застосовується до людей з Ірану, Судану, Сомалі, Сирії, Лівії та Ємену.


Хмари, які з'являться у Чернівцях вдень, протримаються недовго, ввечері очікується ясна погода. Без опадів.До 23 градусів тепла
за останні 130 років
07 липня:
МАКС: 33.6° (1968)
МІН: 9.5° (1982)
Народний прогноз погоди: 7 липня відзначається Різдво славного Пророка, Предтечі і Хрестителя Господнього Івана. Це одне з найулюбленіших серед людей свят. З 7 липня наші пращури починали косовицю, поки трава не засім'янилась. Наші пращури помітили, якщо на Івана сильна роса - на урожай огірків. В давнину говорили, якщо в цей день буде дощ, то через п'ять днів буде сонечко світить. Дощ на Івана Купала вважався благодатним.

Вчора наш сайт відвідали і читали 2785 людей зі всього світу. Найбільше - в Україні. У США -122, у Канаді -18, в Еспанії -25, в Італії - 19, у Нідерландах -25, у Польщі -22, в Росії -28, в Чехії -7, Австрії -14, Румунії - 20, Франції -15, Німеччині -32, в Угорщині - 9, у Криму -43, Ірландії -7, Португалії - 8,, Бразилії -7, Ізраїлю -1 4 , Норвегії -21, Швеції - 9, Великобританії - 23, Китаю -5, Єгипті - 12, Туреччині - 15, Австралії - 11, Індії - 1, ОАЕ -7, Молдова - 5, Мексика - 2, Болгарія - 11, Естонія - 5,Швейцарії - 7

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