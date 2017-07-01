ТАКОГО ПУТІН НЕ ОЧІКУВАВ Втручаючись у президентські вибори у США на боці Трампа, путінські чекісти очікували, що матимуть власну маріонетку у Білому Домі. Проте американська демократія виробила такі інструменти стримування, що жоден президент не зможе стати диктатором, не зруйнувавши саму систему.
Петро КОБЕВКО, журналіст:
У Чернівецькій міській раді хабарник на хабарнику сидить і хабарником поганяє- Брали, беруть і будуть брати, - такий висновок робить Чернівецький міський голова Олексій Каспрук щодо хабарників у місті та області. - Зміна прізвищ чи посад, чи людей нічого не змінить. Треба змінювати систему. Мінімізувати контакт чиновника із заявником. Інакше завжди знайдеться спокуса і людина, яка цій спокусі піддасться.
у Чернівцях відбудеться традиційне міське свято «Петрівський ярмарок». У його програмі: виставки - продаж товарів народного споживання, презентації продукції місцевих та вітчизняних товаровиробників, будівельної галузі, меблів, сфери послуг, виробів майстрів народних ремесел, розважальні та культурно-мистецькі заходи.
вул.Шевченка, 28 (1-ий поверх, прес-зала Офіс-центру) відбудетьсяпрес-конференція представників Антикорупційної ініціативи ЄС за результатами ознайомчого візиту в Чернівці. Ініціатива розглядає місто як потенційного партнера для запуску пілотного антикорупційного проекту.
в сесійній залі міської ради скликається позачергова 32 cесія Чернівецької міської ради VІІ скликання. На повторний розгляд винесено три рішення міської ради, дію яких зупинив Чернівецький міський голова: №774 «Про розгляд звернення товариства з обмеженою відповідальністю виробничо-комерційної фірми «Віктор ЛТД» щодо продажу земельної ділянки за адресою вул. Алма-Атинська,3-Б», № 757 «Про внесення змін та доповнень до Регламенту Чернівецької міської ради VІІ скликання, затвердженого рішенням міської ради VІI скликання від 02.02.2016 р. №105 із змінами та доповненнями» та №747 «Про розгляд електронної петиції щодо надання дозволу майстрам HandMade організовувати виставку-ярмарок своїх виробів на вул.Кобилянської Ольги».
Сайт редакції газети "ЧАС" вітає всіх з новим мирним днем на Буковині. На жаль, не у всій Україні та світі він мирний
Оперативна обстановка в районі проведення АТО залишається неспокійною. Підрозділи російсько-окупаційних військ не полишають спроб спровокувати українських воїнів на порушення досягнутих домовленостей щодо припинення вогню. У порівнянні з двома попередніми днями, кількість обстрілів з боку незаконних збройних формувань вчора знову збільшилась. Так, минулої доби підконтрольні Росії озброєні банди 25 разів відкривали вогонь по підрозділах ЗС України. Тричі обстрілюючи наші опорні пункти, противник застосовував міномети. Із сумом повідомляємо, що внаслідок бойових дій один військовослужбовець ЗС України вчора загинув. Ще один український воїн зазнав поранень.
Солом'янський районний суд Києва не задовольнив клопотання захисту про зняття додаткових обов'язків із тимчасово відстороненого голови Державної фіскальної служби Романа Насірова.
"Захист клопотав про зняття додаткових обов'язків (із Насірова - ред.), їм відмовили", - йдеться в повідомленні.
У САП уточнили, що суд не дозволив Насірову виїхати за межі Києва, зняти електронний засіб контролю і видати біометричний паспорт.
Як повідомляв Кореспондент.net, Насіров підозрюється в нанесенні збитку в 2 млрд гривень. За даними слідства, він приймав необґрунтовані рішення про відстрочення рентної плати за видобуток корисних копалин.
Раніше суд прийняв рішення про те, що Насиров ходитиме з електронним браслетом ще два місяці, до 2 вересня. Відсторонений глава ДФС вийшов під заставу в 100 млн гривень.
Пізно ввечері 6 липня суд американського штату Гаваї залишив чинними затверджені адміністрацією президента США Дональда Трампа правила, які передбачають тимчасову заборону в’їзду громадянам шести переважно мусульманських країн. Суддя окружного суду США Дерек Вотсон заперечив наявність надзвичайних обставин, які унеможливлюють реалізацію рішень Трампа.
Адміністрація президента США інтерпретувала постанову Верховного суду країни з цього питання таким чином, що впродовж 90 днів право в’їзду до Сполучених Штатів можуть здобути лише люди, які мають у країні найближчих родичів, таких як батьки, подружжя чи діти. Наявність бабусь, дідусів, двоюрідних братів тощо підставою для відвідання США не вважається.
Заборона на поїздки до США застосовується до людей з Ірану, Судану, Сомалі, Сирії, Лівії та Ємену.
Хмари, які з'являться у Чернівцях вдень, протримаються недовго, ввечері очікується ясна погода. Без опадів.До 23 градусів тепла за останні 130 років 07 липня: МАКС: 33.6° (1968) МІН: 9.5° (1982) Народний прогноз погоди: 7 липня відзначається Різдво славного Пророка, Предтечі і Хрестителя Господнього Івана. Це одне з найулюбленіших серед людей свят. З 7 липня наші пращури починали косовицю, поки трава не засім'янилась. Наші пращури помітили, якщо на Івана сильна роса - на урожай огірків. В давнину говорили, якщо в цей день буде дощ, то через п'ять днів буде сонечко світить. Дощ на Івана Купала вважався благодатним.
Вчора наш сайт відвідали і читали 2785 людей зі всього світу. Найбільше - в Україні. У США -122, у Канаді -18, в Еспанії -25, в Італії - 19, у Нідерландах -25, у Польщі -22, в Росії -28, в Чехії -7, Австрії -14, Румунії - 20, Франції -15, Німеччині -32, в Угорщині - 9, у Криму -43, Ірландії -7, Португалії - 8,, Бразилії -7, Ізраїлю -1 4 , Норвегії -21, Швеції - 9, Великобританії - 23, Китаю -5, Єгипті - 12, Туреччині - 15, Австралії - 11, Індії - 1, ОАЕ -7, Молдова - 5, Мексика - 2, Болгарія - 11, Естонія - 5,Швейцарії - 7
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