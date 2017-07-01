На Кіцманщині «замінували» будинок культури

У середу, 5 травня, невідомий чоловік зателефонував на спецлінію «102» та повідомив, що будинок культури у селі Оршівці знаходиться вибухівка. Про це інформує Відділ комунікації поліції Чернівецької області.
Вже о 13 годині на вказану адресу прямували слідчо-оперативна група, представники вибухотехнічної служби, кінологічного центру та служби безпеки України Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області, державна служба з надзвичайних ситуацій, аварійні служби та швидка медична допомога.
Поліцейські евакуювали з приміщення працівників будівлі та обмежили доступ до неї. Спеціалісти-вибухотехніки спільно з кінологами перевірили двоповерхове приміщення та прилеглу територію на наявність вибухонебезпечних предметів. За результатами обстеження факт замінування не підтвердився.
На разі поліцейські намагаються встановити особу заявника, котрий підняв на ноги усі спецслужби .
Також, правоохоронці нагадують, що за такі «жарти» встановлена кримінальна відповідальність на строк до трьох років позбавлення волі.