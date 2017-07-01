На «Петрівському ярмарку» у Чернівцях працюватиме «Медичне містечко»

Безкоштовні УЗД, ЕКГ, дерматоскопія, експрес-тест на ВІЛ, визначення рівня цукру в крові, - на «Петрівському ярмарку» працюватиме «Медичне містечко»8 липня у рамках проведення «Петрівського ярмарку-2017» в Чернівцях працюватиме масовий соціальний профілактично-оздоровчий проект «Медичне містечко».
Мешканцям Чернівців та області, гостям «Петрівського ярмарку» буде запропоновано ряд безкоштовних медичних послуг.
Зокрема заплановано проведення для всіх охочих УЗД, ЕКГ, дерматоскопії, флюорографічного обстеження, експрес-тестування на ВІЛ-інфекцію, визначення показників артеріального тиску, вимірювання рівня цукру в крові, визначення параметрів нутритивного статусу (ваги, зросту, обводу талії тощо). Крім того буковинці зможуть отримати консультації різних медичних фахівців: кардіолога, ендокринолога, акушер-гінеколога, уролога, терапевта, дерматовенеролога, стоматолога, дієтолога, психолога, косметолога, а також з питань профілактик та протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу, ведення здорового способу життя.
Під час роботи містечка відбудуться два майстер-класи з надання першої домедичної допомоги (час проведення – 11.00) та як зберегти користь овочів і фруктів при заготівлі на зиму (час проведення – 12.00).
Ще однією особливість цьогорічного «Медичного містечка» буде проведення опитувань і досліджень щодо дотримання здорового способу життя, донорства крові та стану харчування населення міста.
«Медичне містечко» працюватиме 8 липня з 9.00 до 14.00 за адресою: м. Чернівці, вул. ім. О. Гузар (біля центрального входу до стадіону «Буковина»).Довідка
Масовий соціальний профілактично-оздоровчий проект «Медичне містечко» працюватиме у рамках проведення в Чернівцях «Петрівського ярмарку-2017». Даний Проект започаткований у 2016 році й цьогоріч вдруге відбувається у місті. Торік під час роботи Містечка у безкоштовних обстеженнях та консультаціях взяли участь понад 800 мешканців та гостей Чернівців.
Основна мета «Медичного містечка» - профілактика та попередження захворювань, збереження здоров’я і життя мешканців області.
Водночас Проект дозволяє презентувати та ознайомити населення з рядом сучасних скринінгових та поглиблених діагностичних медичних методик і зробити їх більш доступними. Відтак усі охочі мають змогу пройти безкоштовне консультування, медобстеження та отримати знання з питань здорового способу життя.
Проект організований КМУ «Обласний центр здоров’я» за сприяння Чернівецької міської ради, Департаменту охорони здоров’я Чернівецької ОДА, Управління охорони здоров’я Чернівецької міської ради, а також за участі державних та приватних закладів охорони здоров’я й громадських організацій Буковини.
Завдяки всебічній підтримці, «Медичне містечко» стало найбільшим соціальним профілактично-оздоровчим вуличним проектом в області і одним з наймасовіших в Україні.