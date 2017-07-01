Стан наповнення бюджету Пенсійного фонду в області

За перше півріччя 2017 року до бюджету Пенсійного фонду в Чернівецькій області надійшло власних доходів у сумі 868,0 млн.грн., що на 53,8% або на 303,5 млн.грн. більше надходжень січня-червня 2016 року. Власних доходів, адміністрування яких здійснюють органи Пенсійного фонду, мобілізовано в сумі 9,5 млн.грн., що становить 108,8% до плану (+0,8 млн.грн.) та на 1,2 млн.грн. (13,9%) більше надходжень відповідного періоду 2016 року - повідомляє прес-служба Головного управління Пенсійного фонду України в Чернівецькій області.
З метою здійснення своєчасних виплат пенсіонерам області та захисту прав застрахованих осіб, органами Пенсійного фонду України в області вживаються заходи для забезпечення надходжень власних доходів до бюджету Фонду, які спрямовані на роботу з платниками щодо сплати поточних зобов’язань, погашення заборгованості з платежів та інформування органів влади і контролюючих органів щодо мінімізації роботодавцями заробітної плати найманим працівникам.
Завдяки проведеній роботі у співпраці з органами влади, соціальними партнерами та територіальними органами Державної виконавчої служби вдалося досягти скорочення заборгованості зі сплати страхових внесків порівняно з початком року на 0,4 млн.грн. (6,2%).