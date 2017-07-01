Прокуратура відкрила справу за фактом перешкоджання професійній діяльності журналіста чернівецького каналу

06.07.2017 прокуратурою Чернівецької області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 171 КК України (перешкоджання законній професійній діяльності журналістів) - повідомляє прес-служба прокуратури Чернівецької області.
Підставою для реєстрації вказаного кримінального провадження стало звернення журналіста телеканалу «Чернівецький промінь» до прокуратури області з приводу перешкоджання його професійній діяльності під час виконання редакційного завдання на території Репужинської сільської ради Заставнівського району.
Також до прокуратури області надійшло звернення від адвоката, голови громадської організації та мешканця села Репуженці про те, що 05.07.2017 вони виявили незаконний самовільно викопаний кар’єр по видобутку піску на території села Репужинців Заставнівського району, про що повідомили виконувача обов’язків голови Репужинської сільської ради. Одразу після їхнього звернення в. о. голови сільської ради викликала свого чоловіка, який спільно з ще одним мешканцем села напали на заявників, завдавши їм легкі тілесні ушкодження.
За вказаними фактами прокуратурою області внесено відомості до ЄРДР за ч.1 ст. 240 (порушення правил охорони або використання надр) та ч.1 ст. 125 КК України (умисне легке тілесне ушкодження).
Досудове розслідування у даних кримінальних провадженнях здійснюватиме Заставнівське відділення поліції Кіцманського відділу поліції ГУНП в Чернівецької області.
Хід розслідування прокуратурою області взято на контроль.