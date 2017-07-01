Прокуратура відкрила справу за фактом перешкоджання професійній діяльності журналіста чернівецького каналу

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Новини
14:27
06 липня

На «Петрівському ярмарку» у Чернівцях працюватиме «Медичне містечко»

14:23
06 липня

Стан наповнення бюджету Пенсійного фонду в області

11:26
06 липня

Укладення трудового договору є обов’язковим при оформленні працівника на роботу

11:08
06 липня

«Точка Зору»: впродовж останніх 25 років українську медицину просто знищували – Кобевко (відео)

10:43
06 липня

Час відпочивати: «податкова відпустка»

10:41
06 липня

Електронна система автоматизованого моніторингу працює в повному режимі

10:40
06 липня

Чернівецька облрада зменшила розмір оплати річної відсоткової ставки позичальникам за «теплими кредитами»

09:04
06 липня

Оперативна обстановка в Чернівецькій області за 5 липня 2017 року

15:13
05 липня

З 1 липня 2017 року діє повноцінний режим системи автоматизованого моніторингу податкових накладних

15:11
05 липня

В бюджете столиці Буковини – 453 млн. податків

15:11
05 липня

До уваги платників податків податку на додану вартість!

15:00
05 липня

На Буковині зупинили нелегальне завезення львівського сміття

14:58
04 липня

Понад 100 ящиків контрафактного тютюну затримали прикордонники на Буковині

13:55
04 липня

Буковинці сплатили послуги ЖКГ тільки на 60%

13:52
04 липня

Суд скасував рішення Мамаївської територіальної виборчої комісії про відкликання депутата

12:04
04 липня

Наслідки порушення неприбутковою організацією податкових вимог

12:03
04 липня

Правильність заповнення платіжних доручень

12:02
04 липня

Чернівчани перерахували майже 43 мільйони «оборонного податку»

11:56
04 липня

Оперативна обстановка в Чернівецькій області за 3 липня 2017 року

11:46
04 липня

На Буковині ділянку державного кордону посилено резервами прикордонного відомства

11:40
04 липня

У Чернівцях на Комарова та Героїв Майдану буде відсутнє водопостачання

11:38
04 липня

Частина чернівецьких вулиць сьогодні без води

08:46
04 липня

Заробітна плата працівників Чернівецької області у травні 2017 року

08:28
04 липня

До уваги фізичних осіб – підприємців, які віднесені до першої групи платників єдиного податку!

08:28
04 липня

До уваги фізичних осіб – підприємців, які віднесені до першої групи платників єдиного податку!

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Надія Вірна, регіональна кореспондентка ІМІ в Чернівецькій області:

Як реформуються чернівецькі комунальні газети

Ігор Буркут, політолог:

ТАКОГО ПУТІН НЕ ОЧІКУВАВ ТАКОГО ПУТІН НЕ ОЧІКУВАВ Втручаючись у президентські вибори у США на боці Трампа, путінські чекісти очікували, що матимуть власну маріонетку у Білому Домі. Проте американська демократія виробила такі інструменти стримування, що жоден президент не зможе стати диктатором, не зруйнувавши саму систему.

Петро КОБЕВКО, журналіст:

У Чернівецькій міській раді хабарник на хабарнику сидить і хабарником поганяє У Чернівецькій міській раді хабарник на хабарнику сидить і хабарником поганяє- Брали, беруть і будуть брати, - такий висновок робить Чернівецький міський голова Олексій Каспрук щодо хабарників у місті та області. - Зміна прізвищ чи посад, чи людей нічого не змінить. Треба змінювати систему. Мінімізувати контакт чиновника із заявником. Інакше завжди знайдеться спокуса і людина, яка цій спокусі піддасться.
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Що, Де, Коли
6 липня о 18.00
6 липня о 18.00
7 липня о 10.00
на полігоні «Прибан» відбудеться заключна фаза навчань з ротою охорони Кіцманського ОРВК, яка перебуває на полігоні з 29 червня 2017 року.
Виїзд на полігон буде від магазину «Берізка» о 10.00, 07.07.2017 року.
8-9 липня
у Чернівцях відбудеться традиційне міське свято «Петрівський ярмарок». У його програмі: виставки - продаж товарів народного споживання, презентації продукції місцевих та вітчизняних товаровиробників, будівельної галузі, меблів, сфери послуг, виробів майстрів народних ремесел, розважальні та культурно-мистецькі заходи.

Програма заходу
11 липня о 10.00
в сесійній залі міської ради скликається позачергова 32 cесія Чернівецької міської ради VІІ скликання.
На повторний розгляд винесено три рішення міської ради, дію яких зупинив Чернівецький міський голова: №774 «Про розгляд звернення товариства з обмеженою відповідальністю виробничо-комерційної фірми «Віктор ЛТД» щодо продажу земельної ділянки за адресою вул. Алма-Атинська,3-Б», № 757 «Про внесення змін та доповнень до Регламенту Чернівецької міської ради VІІ скликання, затвердженого рішенням міської ради VІI скликання від 02.02.2016 р. №105 із змінами та доповненнями» та №747 «Про розгляд електронної петиції щодо надання дозволу майстрам HandMade організовувати виставку-ярмарок своїх виробів на вул.Кобилянської Ольги».
7 вересня о 19.00
7 вересня о 19.00


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Прокуратура відкрила справу за фактом перешкоджання професійній діяльності журналіста чернівецького каналу

Сьогодні, 13:56 / Коментарів: 0
Прокуратура відкрила справу за фактом перешкоджання професійній діяльності журналіста чернівецького каналу


06.07.2017 прокуратурою Чернівецької області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 171 КК України (перешкоджання законній професійній діяльності журналістів) - повідомляє прес-служба прокуратури Чернівецької області.

Підставою для реєстрації вказаного кримінального провадження стало звернення журналіста телеканалу «Чернівецький промінь» до прокуратури області з приводу перешкоджання його професійній діяльності під час виконання редакційного завдання на території Репужинської сільської ради Заставнівського району.

Також до прокуратури області надійшло звернення від адвоката, голови громадської організації та мешканця села Репуженці про те, що 05.07.2017 вони виявили незаконний самовільно викопаний кар’єр по видобутку піску на території села Репужинців Заставнівського району, про що повідомили виконувача обов’язків голови Репужинської сільської ради. Одразу після їхнього звернення в. о. голови сільської ради викликала свого чоловіка, який спільно з ще одним мешканцем села напали на заявників, завдавши їм легкі тілесні ушкодження.

За вказаними фактами прокуратурою області внесено відомості до ЄРДР за ч.1 ст. 240 (порушення правил охорони або використання надр) та ч.1 ст. 125 КК України (умисне легке тілесне ушкодження).

Досудове розслідування у даних кримінальних провадженнях здійснюватиме Заставнівське відділення поліції Кіцманського відділу поліції ГУНП в Чернівецької області.

Хід розслідування прокуратурою області взято на контроль.


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