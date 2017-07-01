Недолюстрований Олександр Лієв, якого вимагав люструвати буковинський Майдан, став виконавчим директором Національної суспільної телерадіокомпанії України

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.
Зокрема, до компетенції директора входять питання адміністративно-господарської діяльності компанії. “Товариство “НСТУ” потрібно трансформувати та адаптувати до тієї реформи, яка вже прийнята на законодавчому рівні”, – сказав Лієв.
Водночас він додав, що продовжить роботу у туристичній сфері.
Довідка “Український інтерес”:
Олександр Лієв — кримський політик, міністр туризму Криму, перший заступник генерального директора Національної телекомпанії України (квітень 2014 – лютий 2015).
З 2006 по 2007 — радник голови‚ начальник організаційного відділу апарату‚ заступник керівника апарату Чернівецької обладміністрації; м. Чернівці. 2007 — заступник директора з економічних питань ДП «Чернівецький облавтодор»; м. Чернівці.
З 2007 по 2009 — начальник Головного управління регіонального розвитку‚ архітектури та інфраструктури Чернівецької обладміністрації; м. Чернівці.
Навесні 2014-го Олександр Лієв відмовився від пропозиції займати міністерський пост під російським прапором, а також висловився з гострою критикою щодо референдуму на півострові. Унаслідок чого був оголошений персоною нон-грата і був змушений переїхати з сім’єю до Києва.
Джерело: uain.press