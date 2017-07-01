У Москві наджорстоко побили Олега Царьова, політик у реанімації

Один з ватажків “Новоросії” колишній український нардеп потрапив до однієї з лікарень Росії.
Як повідомляє «Є!», російські ЗМІ зазначають, що у Москві невідомі напали на українського політика-бойовика Олега Царьова. Зараз він знаходиться у реанімаційному відділенні однієї з лікарень. До нього приставлено посилену охорону. У поліції стверджують, що напад могли здійснити з політичних мотивів.
Источник: http://www.amn.com.ua/svit/u-moskvi-nadzhorstoko-pobyly-olega-tsarova-polityk-u-reanimatsiyi-zmi/?_utl_t=fb