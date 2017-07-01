У селі на Буковині чоловік накинувся на знімальну групу телеканалу «Чернівецький промінь» УВАГА! НЕНОРМАТИВНА ЛЕКСИКА

ТАКОГО ПУТІН НЕ ОЧІКУВАВ Втручаючись у президентські вибори у США на боці Трампа, путінські чекісти очікували, що матимуть власну маріонетку у Білому Домі. Проте американська демократія виробила такі інструменти стримування, що жоден президент не зможе стати диктатором, не зруйнувавши саму систему.
Петро КОБЕВКО, журналіст:
У Чернівецькій міській раді хабарник на хабарнику сидить і хабарником поганяє- Брали, беруть і будуть брати, - такий висновок робить Чернівецький міський голова Олексій Каспрук щодо хабарників у місті та області. - Зміна прізвищ чи посад, чи людей нічого не змінить. Треба змінювати систему. Мінімізувати контакт чиновника із заявником. Інакше завжди знайдеться спокуса і людина, яка цій спокусі піддасться.
на полігоні «Прибан» відбудетьсязаключна фаза навчань з ротою охорони Кіцманського ОРВК, яка перебуває на полігоні з 29 червня 2017 року. Виїзд на полігон буде від магазину «Берізка» о 10.00, 07.07.2017 року.
у Чернівцях відбудеться традиційне міське свято «Петрівський ярмарок». У його програмі: виставки - продаж товарів народного споживання, презентації продукції місцевих та вітчизняних товаровиробників, будівельної галузі, меблів, сфери послуг, виробів майстрів народних ремесел, розважальні та культурно-мистецькі заходи.
в сесійній залі міської ради скликається позачергова 32 cесія Чернівецької міської ради VІІ скликання. На повторний розгляд винесено три рішення міської ради, дію яких зупинив Чернівецький міський голова: №774 «Про розгляд звернення товариства з обмеженою відповідальністю виробничо-комерційної фірми «Віктор ЛТД» щодо продажу земельної ділянки за адресою вул. Алма-Атинська,3-Б», № 757 «Про внесення змін та доповнень до Регламенту Чернівецької міської ради VІІ скликання, затвердженого рішенням міської ради VІI скликання від 02.02.2016 р. №105 із змінами та доповненнями» та №747 «Про розгляд електронної петиції щодо надання дозволу майстрам HandMade організовувати виставку-ярмарок своїх виробів на вул.Кобилянської Ольги».
У селі на Буковині чоловік накинувся на знімальну групу телеканалу «Чернівецький промінь» УВАГА! НЕНОРМАТИВНА ЛЕКСИКА
Сьогодні, 10:52 / Коментарів: 1
У Чернівецькій області чоловік накинувся і погрожував знімальній групі телеканалу "Чернівецький промінь" - журналісту Олександру Докієну та оператору Роману Пилатику.
Як повідомляє "Чернівці Таймс", у селі Репужинці Заставнівського району журналісти проводили зйомки сюжету щодо незаконного кар’єру, який начебто діє на території населеного пункту. Кореспонденти "Чернівецького променю" виїхали на місце події на прохання місцевих мешканців.
Коли журналісти разом з активістами прийшли до сільської ради, то до приміщення прибіг чоловік спортивної статури, який, за даними журналістів, є чоловіком виконувача обов’язків голови сільської ради.
Він обізвав журналістів бандитами, погрожував їм фізичною розправою та намагався розбити телекамеру. Також розлючений чоловік забрав ключі від службового автомобіля і спустив колеса.
Водночас журналіст Олександр Докієн на своїй сторінці у соцмережі повідомив, що його та оператора "трохи поштовхали, погрожували розправою і добряче налякали". Він зазначив, що написав заяву до прокуратури за ст. 171 Кримінального кодексу України (Перешкоджання професійній діяльності журналіста).
Так, під час зустрічі активістів РУХУ НОВИХ СИЛ з мешканцями села Репужинці Заставнівського району, декілька місцевих жителів, відмовляючись називатись, повідомили про незаконний видобуток піску. Згодом активісти РУХУ НОВИХ СИЛ Ірина Петрунько та Григорій Петрунько виявили незаконний самовільно викопаний піщаний кар’єр у вигляді тунелю під землею протяжністю кілька десятків метрів. Такі «копанки» є дуже небезпечними, адже становлять загрозу зсуву і обвалу. У зв’язку з цим активісти звернулися до Чернівецької обласної прокуратури, Національної поліції, ДСНС та інших компетентних органів.
Коли ж Ірина Петрунько спробувала передати в.о. голови сільради запит про негайне реагування на розкрадання піску, та подзвонила своєму чоловіку, Віктору Ревуцькому. Останнього місцеві, не на камеру, називають "смотрящим" за видобутком піску у Репужинцях. Розлючений чоловік викрав ключі від автомобіля активістів та накинувся на них та журналістів, застосовуючи фізичну силу і погрожуючи розправою. Як наслідок – спущені колеса та побиті активісти.
Журналісти вже звернулися до прокуратури щодо перешкоджання Вікторем Ревуцьким їх діяльності. Активісти ж РУХУ НОВИХ СИЛ не зупинятимуться і таки зроблять все можливе, щоб нападник був покараний, а природні надра – захищені від розкрадання.
За матеріалами буковинських сайтів http://bukinfo.com.ua/show/news?lid=94074 та http://molbuk.ua