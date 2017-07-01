Податок на нерухомість сплатять більше 9 тисяч чернівчан

Як розповіла заступник начальника відділу адміністрування майнових податків управління податків і зборів з фізичний осіб Чернівецької ОДПІ Ірина Павлюк, цього року містяни сплачують податок на нерухоме майно за правилами 2016-го року
, тому і ставка податку буде розрахована із мінімальної зарплати на 01.01.2016 р. 1378,0 грн. Про це інформує відділ організації роботи Чернівецької ОДПІ.Власники квартири/квартир, у тому числі їх часток, площею від 60 до 120 кв.м
. сплачують 0,1% за 1 кв.м. площі понад 60 кв.м. За квартиру/квартири, у тому числі їх частки, площею понад 120 кв. м.:
за площу від 60 до 120 кв. м. – 0,1% за 1 кв. м., за площу 120 кв. м. і вище – ставка податку становить 1% за 1 кв.м. Якщо загальна площа квартири перевищує 300 кв.м
сума податку збільшується на 25 тисяч гривень.Власники житлового будинку/будинків, у тому числі їх часток, площею від 120 до 250 кв.м
. сплачують 0,1% за 1 кв.м. площі понад 120 кв.м. За житловий будинок/будинки, у тому числі їх частки, площею понад 250 кв. м.
: за площу від 120 до 250 кв.м. - 0,1% за 1 кв. м; за площу 250 кв.м і вище – ставка податку становить 1% за 1 кв.м. Якщо загальна площа житлового будинку перевищує 500 кв.м
сума податку збільшується на 25 тисяч гривень. Якщо у власності фізичної особи перебувають різні типи об'єктів житлової нерухомості
, в тому числі їх частки (у разі одночасного перебування у власності платника податку квартири/квартир та житлового будинку/будинків, у тому числі їх часток) то за площу від 180 до 370 кв.м сплачується 0,1% за 1 кв.м, за площу 370 кв.м і вище сплачується 1% за 1 кв.м.
Про розмір податку на нерухомість за 2016 рік, який слід сплатити до бюджету громадянам, фіскальні органи повідомлять до 1 липня цього року. Цьогоріч, повідомлення просплати податку на нерухоме майно отримали 9100 чернівчан на загальну суму 2,1 млн. грн. Розрахуватись з бюджетом необхідно упродовж 60 днів із дня вручення документа. У 2017 році граничний строк сплати зобов'язання, вказаного у квитанції - 29 серпня. Додаткову інформацію можна отримати за тел.: 54-56-51, 54-60-23, або завітавши до Чернівецької ОДПІ за адресою: м. Чернівці, вул. Героїв Майдану, 200-А, каб. №№208, 222.