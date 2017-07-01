Чернівецька облрада зменшила розмір оплати річної відсоткової ставки позичальникам за «теплими кредитами»

На пленарному засіданні 14-ї сесії Чернівецької обласної ради депутати розглянули низку питань, які були включені до порядку денного за пропозицією членів колегії крайового парламенту. Серед них – питання «Про внесення змін до Регіональної програми часткового відшкодування відсоткових ставок за залученими кредитами, що надаються фізичним особам, об’єднанням співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельним кооперативам Чернівецької області на заходи з підвищення енергоефективності, на 2017 рік». Про це повідомляє прес-служба Чернівецької облради.
Відтепер 10 відсотків річних за кредитами, наданими на заходи щодо енергозбереження, будуть відшкодовуватись зазначеним категоріям позичальників з обласного бюджету. Таким чином, позичальникам за «теплими кредитами» буде зменшено розмір оплати річної відсоткової ставки, що призведе до збільшення числа охочих взяти пільговий кредит на здійснення енергоефективних заходів – утеплення фасадів житлових будинків, встановлення енергозберігаючого обладнання тощо.