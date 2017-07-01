Чернівчани хочуть доріг, телебачення і Каспрука

З 18 по 27 червня 2017 р. було проведено соціологічне опитування «Чернівці та чернівчани», організаторами якого були Центр соціологічних досліджень філософсько-теологічного факультету ЧНУ імені Юрія Федьковича, Громадська організація «Інститут місцевого самоврядування» та Чернівецька обласна організація товариства ”Знання” України.Дослідження ставило перед собою мету визначити коло основних проблем в життєдіяльності м. Чернівців, ставлення до можливого припинення повноважень міського голови та міської ради та їх дострокового переобрання, аналіз рейтингів пізнаваності, вибору та антипатії ймовірних кандидатів на посаду міського голови, а також питання, пов`язані з місцевими мас-медіа та їх впливом на громадську думку.Соціологічна вибірка дослідження ґрунтувалося на тому, що генеральна сукупність складає близько 190 тисяч осіб (чернівчани віком від 18 років і старше, які мають право голосу), обсяг вибірки становив 1 515 осіб. Вибірка була двоступеневою, стохастичною, стратифікованою (із PPS на першому і квотним скринінгом на другому етапі). Вона репрезентує генеральну сукупність за основними соціально-демографічними показниками (стать і вік). Гранична статистична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) - 2,53 % при Р=95%. Методом збору інформації було особисте формалізоване інтерв`ю («face to face»). Збір даних здійснювали 43 людини, здебільшого студенти-соціологи.Ряд питань цього дослідження аналогічні питанням опитування, яке проводилося у вересні 2015 р. [Чернівчани та міська влада: роздуми соціологів. Газета «ЧАС». 08.10.2015 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.chas.cv.ua/28077-chernvchani-ta-mska-vlada-rozdumi-socologv.html], що дає можливість зробити порівняльний аналіз.Оцінюючи за 5-ти бальною шкалоюПередусім було відзначено ті проблеми, на розв`язання яких безпосередньо може вплинути міська влада. Це - стан доріг, тротуарів, дворів і прибудинкових територій, громадського транспорту, збору сміття, каналізації та водопостачання, і робота депутатів на округах. За даними опитування, чернівчани так оцінили за п`ятибальною системою перелічені аспекти міського життя:Відповіді на питанняодночасно підтверджують пріоритетність основних проблем життєдіяльності Чернівців і визначають основні засоби їх розв`язання. Зокрема, щодо доріг вказано, що найбільш актуальним є капітальний ремонт доріг, а не ямковий і не ремонт міжбудинкових проїздів. Щодо медичного обслуговування, громада очікує закупівлі нового обладнання. Також пріоритетним є оновлення громадського транспорту.Питаннянайбільш емоційно сприймалося респондентами. Не підтримують цю ідею 66,2 % опитаних, а дехто вважає цю ідею безглуздою і не актуальною. Водночас 25 % респондентів висловили підтримку цій тезі, а 8,8 % не змогли визначитися з цього питання.Більшість (54 %) опитаних підтримують ідею припинення повноважень і дострокові вибори міської ради і лише третина (31 %) - перевибори міського голови. 7 % не визначилися з відповіддю. У коментарях інтерв`юерам багато людей пояснюють підтримку ідеї перевиборів через сподівання, що хоча б перед виборами політики проявляють активність і щось зроблять для людей., тобто мають невеликий рейтинг пізнаваності. Водночас їх виборчий рейтинг коливається в межах 2 %, а рейтинг антипатії знаходиться в межах 30 % від пізнаваності. Виключення складають діючий міський голова О. Каспрук, пізнаваність якого складає 97%, виборчий рейтинг - 46 %, а рейтинг антипатії - 14 % і депутат міської ради В. Михайлішин, пізнаваність якого складає 83 %, виборчий рейтинг - 12 %, а рейтинг антипатії - 30 %.Щодо оцінки суспільно-політичної ситуації в місті респонденти найбільше прислуховуються до журналістів та експертів (44 %), які доносять свої думки через медіа, а далі - до друзів, сусідів, колег, родичів (25 %), які використовують міжособистісне спілкування. До блогерів та міського голови прислухаються близько 10 % опитаних. Це вказує, що у формуванні громадської думки дуже важлива роль медіа та медіа-комунікаторів.За даними дослідження, 57 % опитаних в основному отримують інформацію про новини в Чернівцях через телебачення, 31 % - через Інтернет-сайти і соціальні мережі, 20 % - через друковані ЗМІ і 12 % - через радіо.Було встановлено, що на вибір засобів інформації впливає вік респондентів. Зокрема, молоді люди віддають перевагу Інтернет-сайтам та соціальним мережам, люди середнього віку та старшого віку - телебаченню. Рівень довіри до всіх видів ЗМІ в цілому на 10 % нижчий, ніж кількість тих, хто користується тим чи іншим джерелом інформації. (окрім друкованих ЗМІ, де рівень довіри на 3% нижчий за тих, хто їх читає - ред..)Чверть (27 %) чернівчан взагалі не дивляться місцеве телебачення, і ця цифра зростає. За два останні роки рейтинги місцевих телеканалів впали від 5 до 20 %, найбільш суттєво - телекомпанії «ТВА». Наразі найрейтинговішими місцевими телеканалами є ТРК «Чернівці» (36 %) і Телекомпанія «ТВА» (34 %).Встановлено, що 38 % чернівчан не читають місцеві Інтернет-ЗМІ. Основними Інтернет-сайтами, з яких чернівчани отримують місцеві новини, є сайт газети «Молодий буковинець», який читають 29 % опитаних і сайт «Bukinfo» - 19 %. Третина (36 %) чернівчан не користуються соціальними мережами. 31 % чернівчан взагалі не читають місцеві газети. При цьому, найрейтинговішою газетою Чернівців є «Молодий буковинець», який набагато обігнав інші видання. Його читають в друкованому вигляді майже половина чернівчан (49 %). Далі йдуть «Погляд» - 15,5 %, який асоціюється з рекламною газетою «Від і До»; «Час» - 11 %, як одна з перших незалежних газет і «Чернівці» - 10 %, яка отримує дотацію з міського бюджету і безкоштовно поширюється серед окремих верств населення.Майже 27 % чернівчан не користуються таким джерелом ЗМІ, як радіо. Водночас найрейтинговішою ФМ-радіостанцією є Люкс-ФМ 102.4 - 27 %. Другу позицію, з різницею у понад 10 %, посідає Радіо «Буковина» (15 %) - це обласне радіо, яке має як проводове, так і ФМ покриття.Отже, результати соціологічного вивчення думки чернівчан свідчать про їх небайдужість до проблем міста. Важливо, що, незважаючи на важку ситуацію в економічному житті країни, ситуація в міському господарстві за останні два роки погіршилася (на думку респондентів) незначно, в межах похибки вибірки. Рівень підтримки діючого міського голови досить високий (близько 46 %), натомість більшість (54 %) опитаних підтримують ідею припинення повноважень і дострокові вибори міської ради.