Чернівчани хочуть доріг, телебачення і Каспрука

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Надія Вірна, регіональна кореспондентка ІМІ в Чернівецькій області:

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Ігор Буркут, політолог:

ТАКОГО ПУТІН НЕ ОЧІКУВАВ ТАКОГО ПУТІН НЕ ОЧІКУВАВ Втручаючись у президентські вибори у США на боці Трампа, путінські чекісти очікували, що матимуть власну маріонетку у Білому Домі. Проте американська демократія виробила такі інструменти стримування, що жоден президент не зможе стати диктатором, не зруйнувавши саму систему.

Петро КОБЕВКО, журналіст:

У Чернівецькій міській раді хабарник на хабарнику сидить і хабарником поганяє У Чернівецькій міській раді хабарник на хабарнику сидить і хабарником поганяє- Брали, беруть і будуть брати, - такий висновок робить Чернівецький міський голова Олексій Каспрук щодо хабарників у місті та області. - Зміна прізвищ чи посад, чи людей нічого не змінить. Треба змінювати систему. Мінімізувати контакт чиновника із заявником. Інакше завжди знайдеться спокуса і людина, яка цій спокусі піддасться.
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8-9 липня
у Чернівцях відбудеться традиційне міське свято «Петрівський ярмарок». У його програмі: виставки - продаж товарів народного споживання, презентації продукції місцевих та вітчизняних товаровиробників, будівельної галузі, меблів, сфери послуг, виробів майстрів народних ремесел, розважальні та культурно-мистецькі заходи.

Програма заходу
11 липня о 10.00
в сесійній залі міської ради скликається позачергова 32 cесія Чернівецької міської ради VІІ скликання.
На повторний розгляд винесено три рішення міської ради, дію яких зупинив Чернівецький міський голова: №774 «Про розгляд звернення товариства з обмеженою відповідальністю виробничо-комерційної фірми «Віктор ЛТД» щодо продажу земельної ділянки за адресою вул. Алма-Атинська,3-Б», № 757 «Про внесення змін та доповнень до Регламенту Чернівецької міської ради VІІ скликання, затвердженого рішенням міської ради VІI скликання від 02.02.2016 р. №105 із змінами та доповненнями» та №747 «Про розгляд електронної петиції щодо надання дозволу майстрам HandMade організовувати виставку-ярмарок своїх виробів на вул.Кобилянської Ольги».
7 вересня о 19.00
7 вересня о 19.00


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Чернівчани хочуть доріг, телебачення і Каспрука

Сьогодні, 10:33 / Коментарів: 0
Чернівчани хочуть доріг, телебачення і Каспрука


Актуальні проблеми міста очима чернівчан: результати соціологічного дослідження

З 18 по 27 червня 2017 р. було проведено соціологічне опитування «Чернівці та чернівчани», організаторами якого були Центр соціологічних досліджень філософсько-теологічного факультету ЧНУ імені Юрія Федьковича, Громадська організація «Інститут місцевого самоврядування» та Чернівецька обласна організація товариства ”Знання” України.

Дослідження ставило перед собою мету визначити коло основних проблем в життєдіяльності м. Чернівців, ставлення до можливого припинення повноважень міського голови та міської ради та їх дострокового переобрання, аналіз рейтингів пізнаваності, вибору та антипатії ймовірних кандидатів на посаду міського голови, а також питання, пов`язані з місцевими мас-медіа та їх впливом на громадську думку.

Соціологічна вибірка дослідження ґрунтувалося на тому, що генеральна сукупність складає близько 190 тисяч осіб (чернівчани віком від 18 років і старше, які мають право голосу), обсяг вибірки становив 1 515 осіб. Вибірка була двоступеневою, стохастичною, стратифікованою (із PPS на першому і квотним скринінгом на другому етапі). Вона репрезентує генеральну сукупність за основними соціально-демографічними показниками (стать і вік). Гранична статистична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) - 2,53 % при Р=95%. Методом збору інформації було особисте формалізоване інтерв`ю («face to face»). Збір даних здійснювали 43 людини, здебільшого студенти-соціологи.

Ряд питань цього дослідження аналогічні питанням опитування, яке проводилося у вересні 2015 р. [Чернівчани та міська влада: роздуми соціологів. Газета «ЧАС». 08.10.2015 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.chas.cv.ua/28077-chernvchani-ta-mska-vlada-rozdumi-socologv.html], що дає можливість зробити порівняльний аналіз.

Оцінюючи за 5-ти бальною шкалою стан різних аспектів міського життя Чернівців, чернівчани визначили найбільш нагальні проблеми міста. Передусім було відзначено ті проблеми, на розв`язання яких безпосередньо може вплинути міська влада. Це - стан доріг, тротуарів, дворів і прибудинкових територій, громадського транспорту, збору сміття, каналізації та водопостачання, і робота депутатів на округах. За даними опитування, чернівчани так оцінили за п`ятибальною системою перелічені аспекти міського життя:

Оцініть, будь-ласка, за 5-ти бальною шкалою, де «1» - найнижча, а «5» - найвища оцінка, стан таких сторін життя Чернівців

Чернівчани хочуть доріг, телебачення і Каспрука


Відповіді на питання «Якщо уявити, що в міському бюджеті з`явилися 50 млн. грн. на проекти розвитку і Ви маєте можливість обрати 3 пріоритети, що з переліченого Ви оберете?» одночасно підтверджують пріоритетність основних проблем життєдіяльності Чернівців і визначають основні засоби їх розв`язання. Зокрема, щодо доріг вказано, що найбільш актуальним є капітальний ремонт доріг, а не ямковий і не ремонт міжбудинкових проїздів. Щодо медичного обслуговування, громада очікує закупівлі нового обладнання. Також пріоритетним є оновлення громадського транспорту.

Якщо уявити, що в міському бюджеті з`явилися 50 млн. грн. на проекти розвитку і Ви маєте можливість обрати 3 пріоритети, що з переліченого Ви оберете?

Чернівчани хочуть доріг, телебачення і Каспрука


Питання «Чи підтримуєте Ви ідею будівництва тунелю під аеропортом?» найбільш емоційно сприймалося респондентами. Не підтримують цю ідею 66,2 % опитаних, а дехто вважає цю ідею безглуздою і не актуальною. Водночас 25 % респондентів висловили підтримку цій тезі, а 8,8 % не змогли визначитися з цього питання.

Чернівчани хочуть доріг, телебачення і Каспрука


Більшість (54 %) опитаних підтримують ідею припинення повноважень і дострокові вибори міської ради і лише третина (31 %) - перевибори міського голови. 7 % не визначилися з відповіддю. У коментарях інтерв`юерам багато людей пояснюють підтримку ідеї перевиборів через сподівання, що хоча б перед виборами політики проявляють активність і щось зроблять для людей.

Аналіз рейтингів пізнаваності, рейтингів вибору і рейтингів антипатії тих людей, які можуть бути потенційними кандидатами на посаду міського голови Чернівців, вказує, що більшість з них - маловідомі чернівчанам, тобто мають невеликий рейтинг пізнаваності. Водночас їх виборчий рейтинг коливається в межах 2 %, а рейтинг антипатії знаходиться в межах 30 % від пізнаваності. Виключення складають діючий міський голова О. Каспрук, пізнаваність якого складає 97%, виборчий рейтинг - 46 %, а рейтинг антипатії - 14 % і депутат міської ради В. Михайлішин, пізнаваність якого складає 83 %, виборчий рейтинг - 12 %, а рейтинг антипатії - 30 %.

Чернівчани хочуть доріг, телебачення і Каспрука


Щодо оцінки суспільно-політичної ситуації в місті респонденти найбільше прислуховуються до журналістів та експертів (44 %), які доносять свої думки через медіа, а далі - до друзів, сусідів, колег, родичів (25 %), які використовують міжособистісне спілкування. До блогерів та міського голови прислухаються близько 10 % опитаних. Це вказує, що у формуванні громадської думки дуже важлива роль медіа та медіа-комунікаторів.

За даними дослідження, 57 % опитаних в основному отримують інформацію про новини в Чернівцях через телебачення, 31 % - через Інтернет-сайти і соціальні мережі, 20 % - через друковані ЗМІ і 12 % - через радіо.

Було встановлено, що на вибір засобів інформації впливає вік респондентів. Зокрема, молоді люди віддають перевагу Інтернет-сайтам та соціальним мережам, люди середнього віку та старшого віку - телебаченню. Рівень довіри до всіх видів ЗМІ в цілому на 10 % нижчий, ніж кількість тих, хто користується тим чи іншим джерелом інформації. (окрім друкованих ЗМІ, де рівень довіри на 3% нижчий за тих, хто їх читає - ред..)

Чверть (27 %) чернівчан взагалі не дивляться місцеве телебачення, і ця цифра зростає. За два останні роки рейтинги місцевих телеканалів впали від 5 до 20 %, найбільш суттєво - телекомпанії «ТВА». Наразі найрейтинговішими місцевими телеканалами є ТРК «Чернівці» (36 %) і Телекомпанія «ТВА» (34 %).

На яких місцевих телеканалах Ви переважно дивитеся інформаційні програми? (БАГАТОВАРІАНТНЕ)

Чернівчани хочуть доріг, телебачення і Каспрука


Встановлено, що 38 % чернівчан не читають місцеві Інтернет-ЗМІ. Основними Інтернет-сайтами, з яких чернівчани отримують місцеві новини, є сайт газети «Молодий буковинець», який читають 29 % опитаних і сайт «Bukinfo» - 19 %. Третина (36 %) чернівчан не користуються соціальними мережами. 31 % чернівчан взагалі не читають місцеві газети. При цьому, найрейтинговішою газетою Чернівців є «Молодий буковинець», який набагато обігнав інші видання. Його читають в друкованому вигляді майже половина чернівчан (49 %). Далі йдуть «Погляд» - 15,5 %, який асоціюється з рекламною газетою «Від і До»; «Час» - 11 %, як одна з перших незалежних газет і «Чернівці» - 10 %, яка отримує дотацію з міського бюджету і безкоштовно поширюється серед окремих верств населення.

Які місцеві газети Ви найчастіше читаєте? (БАГАТОВАРІАНТНЕ)

Чернівчани хочуть доріг, телебачення і Каспрука


Майже 27 % чернівчан не користуються таким джерелом ЗМІ, як радіо. Водночас найрейтинговішою ФМ-радіостанцією є Люкс-ФМ 102.4 - 27 %. Другу позицію, з різницею у понад 10 %, посідає Радіо «Буковина» (15 %) - це обласне радіо, яке має як проводове, так і ФМ покриття.

Які радіостанції Ви найчастіше слухаєте? (БАГАТОВАРІАНТНЕ)

Чернівчани хочуть доріг, телебачення і Каспрука


Отже, результати соціологічного вивчення думки чернівчан свідчать про їх небайдужість до проблем міста. Важливо, що, незважаючи на важку ситуацію в економічному житті країни, ситуація в міському господарстві за останні два роки погіршилася (на думку респондентів) незначно, в межах похибки вибірки. Рівень підтримки діючого міського голови досить високий (близько 46 %), натомість більшість (54 %) опитаних підтримують ідею припинення повноважень і дострокові вибори міської ради.

Соціологи кафедри соціології та місцевого самоврядування: В. І. Докаш, С. С. Яремчук, Т. В. Медіна
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