Петрівський ярмарок у Чернівцях (програма заходів)

Що, Де, Коли

на полігоні «Прибан» відбудеться заключна фаза навчань з ротою охорони Кіцманського ОРВК , яка перебуває на полігоні з 29 червня 2017 року.

Виїзд на полігон буде від магазину «Берізка» о 10.00, 07.07.2017 року.

у Чернівцях відбудеться традиційне міське свято «Петрівський ярмарок» . У його програмі: виставки - продаж товарів народного споживання, презентації продукції місцевих та вітчизняних товаровиробників, будівельної галузі, меблів, сфери послуг, виробів майстрів народних ремесел, розважальні та культурно-мистецькі заходи.



Програма заходу