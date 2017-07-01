Петрівський ярмарок у Чернівцях (програма заходів)

8-9 липня у Чернівцях відбудеться традиційне міське свято «Петрівський ярмарок». У його програмі: виставки - продаж товарів народного споживання, презентації продукції місцевих та вітчизняних товаровиробників, будівельної галузі, меблів, сфери послуг, виробів майстрів народних ремесел, розважальні та культурно-мистецькі заходи.Програма заходу
8 липня
о 10.00 - Урочистий виніс прапорів України, міста Чернівці та штандарту Петрівського ярмарку, площа Центральна, Ратуша
о 10.20 - Урочиста хода учасників та гостей міського свята «Петрівський
ярмарок», площа Центральна - вул. Головна-ЦПКіВ ім.Т.Г.Шевченка;
о 11.00 - Урочисте відкриття міського свята «Петрівський ярмарок»,
о 10.40 - Концертна програма театру народних традицій «Чернівчанка» та аматорських колективів м.Чернівців, сцена біля фонтану ЦПКіВ ім.Т.Г.Шевченка;
з 12.00 до 20.00 - Фотозона «Петрівські покоси», площа біля фонтану
ЦПКіВ ім.Т.Г.Шевченка;
з 13.00-20.00 - ІІ Всеукраїнський хореографічний фестиваль-конкурс
«BUKOVINA FEST», Літній театр ЦПКіВ ім.Т.Г.Шевченка;
о 13.00 - Виступ фольклорного колективу «Берегиня» та зразкового танцювального колективу «Веселка» (Харківська область), сцена біля фонтану ЦПКіВ ім.Т.Г.Шевченка;
з 14.00 до 17.00 - Мистецька світлиця «Місце зустрічі» за участі чернівецьких поетів, письменників та виконавців авторської пісні, площа Центральна Галерея Ратуші;
о 15.00 - Розважальна музична програма з фольклорними мотивами «Петрівські посиденьки», площа біля фонтану ЦПКіВ ім.Т.Г.Шевченка;
о 18.00 - Проведення модних показів «Chernivtsi Fashion Weekend», вул. О. Кобилянської, 26;
з 9.00-18.00 - Медичне містечко, вул. О.Гузар;
з 11.00 до 17.00 - Флешмоб «Рання діагностика раку рятує життя», ЦПКіВ ім. Т. Г. Шевченка, кафе «Зона ЧЕ».9 липня
о 11.00 - Свято шоколаду для дітей під гаслом «Шоколаду кожен рад, весь світ любить шоколад», вул. О.Кобилянської, 15, Львівська шоколадна майстерня;
о 12.00 - Культурно-розважальна програма для дітей «Ярмаркові забави», сцена біля фонтану ЦПКіВ ім.Т.Г.Шевченка;
о 12.00 - Змагання з автозвуку «Monster Sound Fest 2017», автостоянка ПАТ «Гравітон», вул. Руська, 248;
о 16.00 - Виступ рок - гурту «Альтернатива», сцена біля фонтану
ЦПКіВ ім.Т.Г.Шевченка;
о 19.00 - Святкова дискотека з DJ Frodo, площа біля фонтану
ЦПКіВ ім. Т. Г. Шевченка;
о 21.30 - Вогняне шоу від Формації «Тіні вогню», площа Пресвятої МаріїВиставки - продажі 8-9 липня
з 10.00 до 22.00 - Непродовольчі товари, меблі, будівельні матеріали, вул. Головна (вздовж ЦПКіВ ім.Т.Г.Шевченка та Льодового майданчику);
з 10.00 до 22.00 - Продовольчі товари, продукція бджільництва, вул. Садова;
з 10.00 до 22.00 - Автосалон, презентація банківських, рекламних та інших послуг , ресторанне господарство, вул.. О. Гузар;
з 10.00 до 22.00 - Туристичні послуги, ЦПКіВ ім.Т.Г.Шевченка;
о 10.00 до 22.00 - Друкована продукція, книгарні, видавництва, вул. О.Кобилянської;
з 10.00 до 22.00 - Майстри народних ремесел, майстер-класи, Ресторанне господарство, площа Пресвятої Марії, вул.Шкільна;
з 10.00 до 22.00 - «Чернівецький фортель» (вироби хенд-мейд, майстер-класи), вул. Шкільна;
з 10.00 до 22.00 - Непродовольчі товари, вул. Братів Руснаків, М.Кордуби.Спортивні та інші заходи 8-9 липня
з 10.00 - Кубок Петрівського ярмарку з волейболу, стадіон «Буковина»;
о 18.00 - Фотовиставка «Фарби забутих предків» та показ колекції одягу авторського дизайну, площа Центральна, Галерея Ратуші.