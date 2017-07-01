Нелегального мігранта з Лівану затримали прикордонники на Буковині

За минулу добу прикордонниками Чернівецького загону двічі припинялися спроби правопорушень поблизу державного кордону з Румунією.
Так, цієї ночі прикордонниками відділу «Порубне» спільно із представниками Патрульної поліції під час несення служби було виявлено невідомого чоловіка азійської зовнішності, який прямував у бік дуржавного кордону. Правоохоронці вирішили перевірити документи даної особи та виявилося, що жодних документів у іноземця немає. Його було затримано та доставлено до прикордонного підрозділу для подальшого з’ясування обставин - повідомляє прес-служба Чернівецького прикордонного загону.
Зі слів затриманого, він є громадянином Лівану. У пошуках кращої долі чоловік планував незаконно потрапити до країн ЄС для подальшого працевлаштування. Наразі затриманого доставлено до пункту тимчасового тримання Чернівецького загону. Його подальшу долю вирішуватиме суд.
Крім того, на ділянці відділу «Селятин» прикордонники упередили чергову спробу незаконного переміщення тютюнових виробів. Було вилучено 1500 пачок сигарет «Марбле» без марок акцизного збору. Пошуки ймовірних власників покинутого товару тривають.