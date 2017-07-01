Оперативна обстановка в Чернівецькій області за 5 липня 2017 року

Упродовж минулої доби до підрозділів Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області надійшло 311 звернень , у тому числі 20 – з ознаками кримінальних правопорушень . Серед них – 1 неправдиве повідомлення про вибух, 16 крадіжок, 1 шахрайство та 2 злочини з наркотиками - повідомляє Відділ комунікації поліції Чернівецької області.
Також працівниками ГУНП в Чернівецькій області проведено певну роботу щодо розкриття злочинів, які були зареєстровані раніше. Зокрема, розкрито 1 вбивство, 3 крадіжки та розшукано 1 безвісті зниклу особу.
5 липня поліцейськими складено 144 адміністративних протоколи , з яких 116 – за порушення Правил дорожнього руху , у тому числі 13 протоколів на водіїв за керування транспортними засобами у стані алкогольного або наркотичного сп’яніння (стаття 130 КУпАП).
Упродовж минулої доби на території області дорожньо-транспортних пригод з травмованими особами не зареєстровано.