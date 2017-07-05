ТАКОГО ПУТІН НЕ ОЧІКУВАВ Втручаючись у президентські вибори у США на боці Трампа, путінські чекісти очікували, що матимуть власну маріонетку у Білому Домі. Проте американська демократія виробила такі інструменти стримування, що жоден президент не зможе стати диктатором, не зруйнувавши саму систему.
Петро КОБЕВКО, журналіст:
У Чернівецькій міській раді хабарник на хабарнику сидить і хабарником поганяє- Брали, беруть і будуть брати, - такий висновок робить Чернівецький міський голова Олексій Каспрук щодо хабарників у місті та області. - Зміна прізвищ чи посад, чи людей нічого не змінить. Треба змінювати систему. Мінімізувати контакт чиновника із заявником. Інакше завжди знайдеться спокуса і людина, яка цій спокусі піддасться.
на полігоні «Прибан» відбудетьсязаключна фаза навчань з ротою охорони Кіцманського ОРВК, яка перебуває на полігоні з 29 червня 2017 року. Виїзд на полігон буде від магазину «Берізка» о 10.00, 07.07.2017 року.
у Чернівцях відбудеться традиційне міське свято «Петрівський ярмарок». У його програмі: виставки - продаж товарів народного споживання, презентації продукції місцевих та вітчизняних товаровиробників, будівельної галузі, меблів, сфери послуг, виробів майстрів народних ремесел, розважальні та культурно-мистецькі заходи.
в сесійній залі міської ради скликається позачергова 32 cесія Чернівецької міської ради VІІ скликання. На повторний розгляд винесено три рішення міської ради, дію яких зупинив Чернівецький міський голова: №774 «Про розгляд звернення товариства з обмеженою відповідальністю виробничо-комерційної фірми «Віктор ЛТД» щодо продажу земельної ділянки за адресою вул. Алма-Атинська,3-Б», № 757 «Про внесення змін та доповнень до Регламенту Чернівецької міської ради VІІ скликання, затвердженого рішенням міської ради VІI скликання від 02.02.2016 р. №105 із змінами та доповненнями» та №747 «Про розгляд електронної петиції щодо надання дозволу майстрам HandMade організовувати виставку-ярмарок своїх виробів на вул.Кобилянської Ольги».
Середа, 5.07.17: - Як депутати дбають про статки голови облради і чому голосують за те, чого в законодавстві вже немає? - Мисливці пікетували облраду. - Про кого дбає партія "Соціалісти" та чи не суперечить їхня політична ідеологія Конституції України? - У Новоселицькій центральній районній лікарні помер 21-річний хлопець - нібито від серцевої недостатності.