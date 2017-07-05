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Теми: Новини Війна на Сході Чернівці Політика Економіка Соціум Кримінал Здоров’я Культура Спорт Історія Теми дня ТВА
Новини
14:27
06 липня

На «Петрівському ярмарку» у Чернівцях працюватиме «Медичне містечко»

14:23
06 липня

Стан наповнення бюджету Пенсійного фонду в області

11:26
06 липня

Укладення трудового договору є обов’язковим при оформленні працівника на роботу

11:08
06 липня

«Точка Зору»: впродовж останніх 25 років українську медицину просто знищували – Кобевко (відео)

10:43
06 липня

Час відпочивати: «податкова відпустка»

10:41
06 липня

Електронна система автоматизованого моніторингу працює в повному режимі

10:40
06 липня

Чернівецька облрада зменшила розмір оплати річної відсоткової ставки позичальникам за «теплими кредитами»

09:04
06 липня

Оперативна обстановка в Чернівецькій області за 5 липня 2017 року

15:13
05 липня

З 1 липня 2017 року діє повноцінний режим системи автоматизованого моніторингу податкових накладних

15:11
05 липня

В бюджете столиці Буковини – 453 млн. податків

15:11
05 липня

До уваги платників податків податку на додану вартість!

15:00
05 липня

На Буковині зупинили нелегальне завезення львівського сміття

14:58
04 липня

Понад 100 ящиків контрафактного тютюну затримали прикордонники на Буковині

13:55
04 липня

Буковинці сплатили послуги ЖКГ тільки на 60%

13:52
04 липня

Суд скасував рішення Мамаївської територіальної виборчої комісії про відкликання депутата

12:04
04 липня

Наслідки порушення неприбутковою організацією податкових вимог

12:03
04 липня

Правильність заповнення платіжних доручень

12:02
04 липня

Чернівчани перерахували майже 43 мільйони «оборонного податку»

11:56
04 липня

Оперативна обстановка в Чернівецькій області за 3 липня 2017 року

11:46
04 липня

На Буковині ділянку державного кордону посилено резервами прикордонного відомства

11:40
04 липня

У Чернівцях на Комарова та Героїв Майдану буде відсутнє водопостачання

11:38
04 липня

Частина чернівецьких вулиць сьогодні без води

08:46
04 липня

Заробітна плата працівників Чернівецької області у травні 2017 року

08:28
04 липня

До уваги фізичних осіб – підприємців, які віднесені до першої групи платників єдиного податку!

08:28
04 липня

До уваги фізичних осіб – підприємців, які віднесені до першої групи платників єдиного податку!

Всі Новини »
Колонка автора

Надія Вірна, регіональна кореспондентка ІМІ в Чернівецькій області:

Як реформуються чернівецькі комунальні газети

Ігор Буркут, політолог:

ТАКОГО ПУТІН НЕ ОЧІКУВАВ ТАКОГО ПУТІН НЕ ОЧІКУВАВ Втручаючись у президентські вибори у США на боці Трампа, путінські чекісти очікували, що матимуть власну маріонетку у Білому Домі. Проте американська демократія виробила такі інструменти стримування, що жоден президент не зможе стати диктатором, не зруйнувавши саму систему.

Петро КОБЕВКО, журналіст:

У Чернівецькій міській раді хабарник на хабарнику сидить і хабарником поганяє У Чернівецькій міській раді хабарник на хабарнику сидить і хабарником поганяє- Брали, беруть і будуть брати, - такий висновок робить Чернівецький міський голова Олексій Каспрук щодо хабарників у місті та області. - Зміна прізвищ чи посад, чи людей нічого не змінить. Треба змінювати систему. Мінімізувати контакт чиновника із заявником. Інакше завжди знайдеться спокуса і людина, яка цій спокусі піддасться.
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Що, Де, Коли
6 липня о 18.00
6 липня о 18.00
7 липня о 10.00
на полігоні «Прибан» відбудеться заключна фаза навчань з ротою охорони Кіцманського ОРВК, яка перебуває на полігоні з 29 червня 2017 року.
Виїзд на полігон буде від магазину «Берізка» о 10.00, 07.07.2017 року.
8-9 липня
у Чернівцях відбудеться традиційне міське свято «Петрівський ярмарок». У його програмі: виставки - продаж товарів народного споживання, презентації продукції місцевих та вітчизняних товаровиробників, будівельної галузі, меблів, сфери послуг, виробів майстрів народних ремесел, розважальні та культурно-мистецькі заходи.

Програма заходу
11 липня о 10.00
в сесійній залі міської ради скликається позачергова 32 cесія Чернівецької міської ради VІІ скликання.
На повторний розгляд винесено три рішення міської ради, дію яких зупинив Чернівецький міський голова: №774 «Про розгляд звернення товариства з обмеженою відповідальністю виробничо-комерційної фірми «Віктор ЛТД» щодо продажу земельної ділянки за адресою вул. Алма-Атинська,3-Б», № 757 «Про внесення змін та доповнень до Регламенту Чернівецької міської ради VІІ скликання, затвердженого рішенням міської ради VІI скликання від 02.02.2016 р. №105 із змінами та доповненнями» та №747 «Про розгляд електронної петиції щодо надання дозволу майстрам HandMade організовувати виставку-ярмарок своїх виробів на вул.Кобилянської Ольги».
7 вересня о 19.00
7 вересня о 19.00


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Теми Дня ТВА середа, 5.07.2017

Сьогодні, 09:01 / Коментарів: 0


Середа, 5.07.17:
- Як депутати дбають про статки голови облради і чому голосують за те, чого в законодавстві вже немає?
- Мисливці пікетували облраду.
- Про кого дбає партія "Соціалісти" та чи не суперечить їхня політична ідеологія Конституції України?
- У Новоселицькій центральній районній лікарні помер 21-річний хлопець - нібито від серцевої недостатності.
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