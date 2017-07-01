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Новини
14:27
06 липня

На «Петрівському ярмарку» у Чернівцях працюватиме «Медичне містечко»

14:23
06 липня

Стан наповнення бюджету Пенсійного фонду в області

11:26
06 липня

Укладення трудового договору є обов’язковим при оформленні працівника на роботу

11:08
06 липня

«Точка Зору»: впродовж останніх 25 років українську медицину просто знищували – Кобевко (відео)

10:43
06 липня

Час відпочивати: «податкова відпустка»

10:41
06 липня

Електронна система автоматизованого моніторингу працює в повному режимі

10:40
06 липня

Чернівецька облрада зменшила розмір оплати річної відсоткової ставки позичальникам за «теплими кредитами»

09:04
06 липня

Оперативна обстановка в Чернівецькій області за 5 липня 2017 року

15:13
05 липня

З 1 липня 2017 року діє повноцінний режим системи автоматизованого моніторингу податкових накладних

15:11
05 липня

В бюджете столиці Буковини – 453 млн. податків

15:11
05 липня

До уваги платників податків податку на додану вартість!

15:00
05 липня

На Буковині зупинили нелегальне завезення львівського сміття

14:58
04 липня

Понад 100 ящиків контрафактного тютюну затримали прикордонники на Буковині

13:55
04 липня

Буковинці сплатили послуги ЖКГ тільки на 60%

13:52
04 липня

Суд скасував рішення Мамаївської територіальної виборчої комісії про відкликання депутата

12:04
04 липня

Наслідки порушення неприбутковою організацією податкових вимог

12:03
04 липня

Правильність заповнення платіжних доручень

12:02
04 липня

Чернівчани перерахували майже 43 мільйони «оборонного податку»

11:56
04 липня

Оперативна обстановка в Чернівецькій області за 3 липня 2017 року

11:46
04 липня

На Буковині ділянку державного кордону посилено резервами прикордонного відомства

11:40
04 липня

У Чернівцях на Комарова та Героїв Майдану буде відсутнє водопостачання

11:38
04 липня

Частина чернівецьких вулиць сьогодні без води

08:46
04 липня

Заробітна плата працівників Чернівецької області у травні 2017 року

08:28
04 липня

До уваги фізичних осіб – підприємців, які віднесені до першої групи платників єдиного податку!

08:28
04 липня

До уваги фізичних осіб – підприємців, які віднесені до першої групи платників єдиного податку!

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Колонка автора

Надія Вірна, регіональна кореспондентка ІМІ в Чернівецькій області:

Як реформуються чернівецькі комунальні газети

Ігор Буркут, політолог:

ТАКОГО ПУТІН НЕ ОЧІКУВАВ ТАКОГО ПУТІН НЕ ОЧІКУВАВ Втручаючись у президентські вибори у США на боці Трампа, путінські чекісти очікували, що матимуть власну маріонетку у Білому Домі. Проте американська демократія виробила такі інструменти стримування, що жоден президент не зможе стати диктатором, не зруйнувавши саму систему.

Петро КОБЕВКО, журналіст:

У Чернівецькій міській раді хабарник на хабарнику сидить і хабарником поганяє У Чернівецькій міській раді хабарник на хабарнику сидить і хабарником поганяє- Брали, беруть і будуть брати, - такий висновок робить Чернівецький міський голова Олексій Каспрук щодо хабарників у місті та області. - Зміна прізвищ чи посад, чи людей нічого не змінить. Треба змінювати систему. Мінімізувати контакт чиновника із заявником. Інакше завжди знайдеться спокуса і людина, яка цій спокусі піддасться.
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Що, Де, Коли
6 липня о 18.00
6 липня о 18.00
7 липня о 10.00
на полігоні «Прибан» відбудеться заключна фаза навчань з ротою охорони Кіцманського ОРВК, яка перебуває на полігоні з 29 червня 2017 року.
Виїзд на полігон буде від магазину «Берізка» о 10.00, 07.07.2017 року.
8-9 липня
у Чернівцях відбудеться традиційне міське свято «Петрівський ярмарок». У його програмі: виставки - продаж товарів народного споживання, презентації продукції місцевих та вітчизняних товаровиробників, будівельної галузі, меблів, сфери послуг, виробів майстрів народних ремесел, розважальні та культурно-мистецькі заходи.

Програма заходу
11 липня о 10.00
в сесійній залі міської ради скликається позачергова 32 cесія Чернівецької міської ради VІІ скликання.
На повторний розгляд винесено три рішення міської ради, дію яких зупинив Чернівецький міський голова: №774 «Про розгляд звернення товариства з обмеженою відповідальністю виробничо-комерційної фірми «Віктор ЛТД» щодо продажу земельної ділянки за адресою вул. Алма-Атинська,3-Б», № 757 «Про внесення змін та доповнень до Регламенту Чернівецької міської ради VІІ скликання, затвердженого рішенням міської ради VІI скликання від 02.02.2016 р. №105 із змінами та доповненнями» та №747 «Про розгляд електронної петиції щодо надання дозволу майстрам HandMade організовувати виставку-ярмарок своїх виробів на вул.Кобилянської Ольги».
7 вересня о 19.00
7 вересня о 19.00


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НА РОЗВИТОК СПОРТИВНОЇ ГАЛУЗІ БУКОВИНИ З ОБЛБЮДЖЕТУ ВИДІЛЕНО 1 МЛН.300 ТИС. ГРН. А ГОЛОВІ ОБЛРАДИ ІВАНОВІ МУНТЯНУ ТІЛЬКИ НА ЗАРПЛАТУ ВИДІЛЕНО 500000 ГРН.

Сьогодні, 08:55 / Коментарів: 0
НА РОЗВИТОК СПОРТИВНОЇ ГАЛУЗІ БУКОВИНИ З ОБЛБЮДЖЕТУ ВИДІЛЕНО 1 МЛН.300 ТИС. ГРН. А ГОЛОВІ ОБЛРАДИ ІВАНОВІ МУНТЯНУ ТІЛЬКИ НА ЗАРПЛАТУ ВИДІЛЕНО 500000 ГРН.04 липня, в рамках 14-ої сесії обласної ради VIІ скликання проголосовано зміни до обласного бюджету на 2017 рік.

Як зазначив заступник голови облдержадміністрації Ігор Богатирець, за пропозицією обласної виконавчої влади на підтримку галузі спорту краю за рахунок розподілу вільного залишку коштів загального фонду обласного бюджету додатково виділено кошти в сумі 1300 тис. грн.

Так, у рамках виконання заходів Регіональної програми розвитку фізичної культури і спорту на 2013 – 2017 роки на проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту для участі спортсменів у Всеукраїнських змаганнях спрямовано 200 тис. грн., з неолімпійських видів спорту – 100 тис. грн.

Окремо було підтримано пропозицію про виділення 1 млн.грн. на підтримку футбольного клубу «Буковина».

Від редакції: На всю спортивну галузь області виділено грошей стільки,як одному голові облради Іванові Мунтяну на зарплату на 2 роки. Іван не займається спортом. Такий висновок можна зробити, коли бачиш зовсім не спортивну фігуру голови( хіба може займається він сумо). Тому й до спорту таке відношення.

Нагадуємо: Іван Мунтян окрім того, що керує областю, одержує високі зарплати, він очолює обком ВО"БАТЬКІВЩИНА" і знаходиться у глухій опозиції до влади в Україні.
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