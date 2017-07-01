04 липня, в рамках 14-ої сесії обласної ради VIІ скликання проголосовано зміни до обласного бюджету на 2017 рік.
Як зазначив заступник голови облдержадміністрації Ігор Богатирець, за пропозицією обласної виконавчої влади на підтримку галузі спорту краю за рахунок розподілу вільного залишку коштів загального фонду обласного бюджету додатково виділено кошти в сумі 1300 тис. грн.
Так, у рамках виконання заходів Регіональної програми розвитку фізичної культури і спорту на 2013 – 2017 роки на проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту для участі спортсменів у Всеукраїнських змаганнях спрямовано 200 тис. грн., з неолімпійських видів спорту – 100 тис. грн.
Окремо було підтримано пропозицію про виділення 1 млн.грн. на підтримку футбольного клубу «Буковина».Від редакції: На всю спортивну галузь області виділено грошей стільки,як одному голові облради Іванові Мунтяну на зарплату на 2 роки. Іван не займається спортом. Такий висновок можна зробити, коли бачиш зовсім не спортивну фігуру голови( хіба може займається він сумо). Тому й до спорту таке відношення.
Нагадуємо: Іван Мунтян окрім того, що керує областю, одержує високі зарплати, він очолює обком ВО"БАТЬКІВЩИНА" і знаходиться у глухій опозиції до влади в Україні.