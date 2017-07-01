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Теми: Новини Війна на Сході Чернівці Політика Економіка Соціум Кримінал Здоров’я Культура Спорт Історія Теми дня ТВА
Новини
14:27
06 липня

На «Петрівському ярмарку» у Чернівцях працюватиме «Медичне містечко»

14:23
06 липня

Стан наповнення бюджету Пенсійного фонду в області

11:26
06 липня

Укладення трудового договору є обов’язковим при оформленні працівника на роботу

11:08
06 липня

«Точка Зору»: впродовж останніх 25 років українську медицину просто знищували – Кобевко (відео)

10:43
06 липня

Час відпочивати: «податкова відпустка»

10:41
06 липня

Електронна система автоматизованого моніторингу працює в повному режимі

10:40
06 липня

Чернівецька облрада зменшила розмір оплати річної відсоткової ставки позичальникам за «теплими кредитами»

09:04
06 липня

Оперативна обстановка в Чернівецькій області за 5 липня 2017 року

15:13
05 липня

З 1 липня 2017 року діє повноцінний режим системи автоматизованого моніторингу податкових накладних

15:11
05 липня

В бюджете столиці Буковини – 453 млн. податків

15:11
05 липня

До уваги платників податків податку на додану вартість!

15:00
05 липня

На Буковині зупинили нелегальне завезення львівського сміття

14:58
04 липня

Понад 100 ящиків контрафактного тютюну затримали прикордонники на Буковині

13:55
04 липня

Буковинці сплатили послуги ЖКГ тільки на 60%

13:52
04 липня

Суд скасував рішення Мамаївської територіальної виборчої комісії про відкликання депутата

12:04
04 липня

Наслідки порушення неприбутковою організацією податкових вимог

12:03
04 липня

Правильність заповнення платіжних доручень

12:02
04 липня

Чернівчани перерахували майже 43 мільйони «оборонного податку»

11:56
04 липня

Оперативна обстановка в Чернівецькій області за 3 липня 2017 року

11:46
04 липня

На Буковині ділянку державного кордону посилено резервами прикордонного відомства

11:40
04 липня

У Чернівцях на Комарова та Героїв Майдану буде відсутнє водопостачання

11:38
04 липня

Частина чернівецьких вулиць сьогодні без води

08:46
04 липня

Заробітна плата працівників Чернівецької області у травні 2017 року

08:28
04 липня

До уваги фізичних осіб – підприємців, які віднесені до першої групи платників єдиного податку!

08:28
04 липня

До уваги фізичних осіб – підприємців, які віднесені до першої групи платників єдиного податку!

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Колонка автора

Надія Вірна, регіональна кореспондентка ІМІ в Чернівецькій області:

Як реформуються чернівецькі комунальні газети

Ігор Буркут, політолог:

ТАКОГО ПУТІН НЕ ОЧІКУВАВ ТАКОГО ПУТІН НЕ ОЧІКУВАВ Втручаючись у президентські вибори у США на боці Трампа, путінські чекісти очікували, що матимуть власну маріонетку у Білому Домі. Проте американська демократія виробила такі інструменти стримування, що жоден президент не зможе стати диктатором, не зруйнувавши саму систему.

Петро КОБЕВКО, журналіст:

У Чернівецькій міській раді хабарник на хабарнику сидить і хабарником поганяє У Чернівецькій міській раді хабарник на хабарнику сидить і хабарником поганяє- Брали, беруть і будуть брати, - такий висновок робить Чернівецький міський голова Олексій Каспрук щодо хабарників у місті та області. - Зміна прізвищ чи посад, чи людей нічого не змінить. Треба змінювати систему. Мінімізувати контакт чиновника із заявником. Інакше завжди знайдеться спокуса і людина, яка цій спокусі піддасться.
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Що, Де, Коли
6 липня о 18.00
6 липня о 18.00
7 липня о 10.00
на полігоні «Прибан» відбудеться заключна фаза навчань з ротою охорони Кіцманського ОРВК, яка перебуває на полігоні з 29 червня 2017 року.
Виїзд на полігон буде від магазину «Берізка» о 10.00, 07.07.2017 року.
8-9 липня
у Чернівцях відбудеться традиційне міське свято «Петрівський ярмарок». У його програмі: виставки - продаж товарів народного споживання, презентації продукції місцевих та вітчизняних товаровиробників, будівельної галузі, меблів, сфери послуг, виробів майстрів народних ремесел, розважальні та культурно-мистецькі заходи.

Програма заходу
11 липня о 10.00
в сесійній залі міської ради скликається позачергова 32 cесія Чернівецької міської ради VІІ скликання.
На повторний розгляд винесено три рішення міської ради, дію яких зупинив Чернівецький міський голова: №774 «Про розгляд звернення товариства з обмеженою відповідальністю виробничо-комерційної фірми «Віктор ЛТД» щодо продажу земельної ділянки за адресою вул. Алма-Атинська,3-Б», № 757 «Про внесення змін та доповнень до Регламенту Чернівецької міської ради VІІ скликання, затвердженого рішенням міської ради VІI скликання від 02.02.2016 р. №105 із змінами та доповненнями» та №747 «Про розгляд електронної петиції щодо надання дозволу майстрам HandMade організовувати виставку-ярмарок своїх виробів на вул.Кобилянської Ольги».
7 вересня о 19.00
7 вересня о 19.00


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ДОБРОГО РАНКУ, БУКОВИНО!06.07 2017

Сьогодні, 08:45 / Коментарів: 0
ДОБРОГО РАНКУ, БУКОВИНО!06.07 2017Сьогодні - всесвітній день поцілунку

Сайт редакції газети "ЧАС" вітає всіх з новим мирним днем на Буковині. На жаль, не у всій Україні та світі він мирний

Вчора російсько-терористичні бандформування 13 разів відкривали вогонь по оборонних укріпленнях українських армійців. При цьому бойовики двічі застосовували міномети. Проте, враховуючи відносне зниження кількості та інтенсивності ворожих обстрілів, можна відзначити тенденцію щодо стабілізації обстановки у районі проведення АТО. Внаслідок бойових дій один український воїн вчора зазнав поранень, ще один боєць сил АТО отримав бойову травму. Обидва військовослужбовці були оперативно доставлені до лікувальної установи. Стан їхнього здоров’я задовільний.

Вашингтон також готує нові санкції проти Пхеньяна і країн, які ведуть з ним бізнес.
Постпред США при ООН Ніккі Хейлі заявила на засіданні Радбезу ООН 5 липня, що Вашингтон готовий задіяти всі можливості, включаючи військову силу, щоб змінити поведінку КНДР, передає РИА Новости.
Нагадаємо, в ніч на 4 липня Північна Корея здійснила черговий запуск балістичної ракети.

5 липня 2017 року Посол Республіки Польща в Україні Ян Пєкло був запрошений в МЗС України у зв'язку з висловлюваннями Міністра закордонних справ Республіки Польща Вітольда Ващиковського щодо України в інтерв'ю для тижневика "W sieci" 03.07.2017 року
Нагадаємо, Ващиковський заявив, що Польща накладе вето на потенційний вступ України в Євросоюз, якщо не будуть вирішені історичні питання і питання прав меншин.
У Києві відповіли на заяву МЗС Польщі про Бандеру

Президент США Дональд Трамп прибув з візитом до Польщі ввечері 5 липня
Зазначається, що офіційні заходи, пов'язані з візитом, розпочнуться в четвер, 6 липня, а в п'ятницю вранці, стартує серія зустрічей Трампа з керівництвом Польщі. Зокрема, відбудеться розмова американського лідера з польським президентом Анджеєм Дудою в форматі один на один, а після цього відбудуться переговори у складі делегацій.


У Чернівцях сонце в цей день буде рідко з'являтися з-за хмар. Удень і ввечері буде йти дощ. До 21 градуса тепла
за останні 130 років
06 липня:
МАКС: 33.7° (1988)
МІН: 8.5° (1948)
Народний прогноз погоди: 6 липня відзначається день Володимирської ікони Божої Матері. Також у цей день вшановується пам'ять священномучениці Агрипини. У народі святу називали Аграфена Купальниця, тому що в цей день розпочинались купання. Мабуть, найголовнішою подією дня Аграфени Купальниці був збір трав, коріння для лікувальних і знахарських цілей. Щоб дізнатись погоду на щонайближче майбутнє, наші пращури в цей день слідкували за воронами: якщо вони під хмари летять - до негоди.


Вчора наш сайт відвідали і читали 2575 людей зі всього світу. Найбільше - в Україні. У США -112, у Канаді -8, в Еспанії -15, в Італії - 29, у Нідерландах -35, у Польщі -24, в Росії -28, в Чехії -7, Австрії -13, Румунії - 26, Франції -15, Німеччині -12, в Угорщині - 9, у Криму -43, Ірландії -7, Португалії - 8,, Бразилії -7, Ізраїлю -1 4 , Норвегії -31, Швеції - 9, Великобританії - 23, Китаю -5, Єгипті - 12, Туреччині - 15, Австралії - 11, Індії - 1, ОАЕ -7, Молдова - 5, Мексика - 2, Болгарія - 11, Естонія - 5,Швейцарії - 7

Активно читають статті "Газета «Час» і сайт «Час» мають повагу і довіру чернівчан ". "ОЛЕКСАНДР ФИЩУК: БІЛЬШЕ 10 МЛН. ГРН. ДОДАТКОВО ВИДІЛЯЄМО НА МЕДИЧНУ ГАЛУЗЬ КРАЮ. І МУНТЯНОВІ НА ЗАРПЛАТУ ПІВМІЛЬЙОНА", "Депутат Ольга Кобевко змусила регіоналів вибачитися за наклеп (документи)", "На Сокирянщині зафіксували масовий спалах інфекції: 200 людей звернулося до лікарні"




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