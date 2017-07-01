Найважче чути крики "Я не помру, я хочу жити!" - медики в АТО

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Новини
15:13
05 липня

З 1 липня 2017 року діє повноцінний режим системи автоматизованого моніторингу податкових накладних

15:11
05 липня

В бюджете столиці Буковини – 453 млн. податків

15:11
05 липня

До уваги платників податків податку на додану вартість!

15:00
05 липня

На Буковині зупинили нелегальне завезення львівського сміття

14:58
04 липня

Понад 100 ящиків контрафактного тютюну затримали прикордонники на Буковині

13:55
04 липня

Буковинці сплатили послуги ЖКГ тільки на 60%

13:52
04 липня

Суд скасував рішення Мамаївської територіальної виборчої комісії про відкликання депутата

12:04
04 липня

Наслідки порушення неприбутковою організацією податкових вимог

12:03
04 липня

Правильність заповнення платіжних доручень

12:02
04 липня

Чернівчани перерахували майже 43 мільйони «оборонного податку»

11:56
04 липня

Оперативна обстановка в Чернівецькій області за 3 липня 2017 року

11:46
04 липня

На Буковині ділянку державного кордону посилено резервами прикордонного відомства

11:40
04 липня

У Чернівцях на Комарова та Героїв Майдану буде відсутнє водопостачання

11:38
04 липня

Частина чернівецьких вулиць сьогодні без води

08:46
04 липня

Заробітна плата працівників Чернівецької області у травні 2017 року

08:28
04 липня

До уваги фізичних осіб – підприємців, які віднесені до першої групи платників єдиного податку!

08:28
04 липня

До уваги фізичних осіб – підприємців, які віднесені до першої групи платників єдиного податку!

11:51
03 липня

З 1 липня 2017 року діє повноцінний режим системи автоматизованого моніторингу податкових накладних

11:50
03 липня

Цьогоріч чернівчани вже сплатили 934,6 млн. податків

11:49
03 липня

Підприємці Чернівців збагатили бюджет на 73 млн. грн.

09:27
03 липня

На Буковині знову від укусу змії госпіталізовано людину

09:13
03 липня

Оперативна обстановка в Чернівецькій області за 2 липня 2017 року

09:04
03 липня

Оперативна обстановка в Чернівецькій області за 30 червня 2017 року

09:00
03 липня

Завдяки прокуратурі школі повернули приміщення вартістю майже 300 тис. грн.

11:11
30 червня

Через укус отруйної змії до лікарні госпіталізовано буковинця

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Колонка автора

Надія Вірна, регіональна кореспондентка ІМІ в Чернівецькій області:

Як реформуються чернівецькі комунальні газети

Ігор Буркут, політолог:

ТАКОГО ПУТІН НЕ ОЧІКУВАВ ТАКОГО ПУТІН НЕ ОЧІКУВАВ Втручаючись у президентські вибори у США на боці Трампа, путінські чекісти очікували, що матимуть власну маріонетку у Білому Домі. Проте американська демократія виробила такі інструменти стримування, що жоден президент не зможе стати диктатором, не зруйнувавши саму систему.

Петро КОБЕВКО, журналіст:

У Чернівецькій міській раді хабарник на хабарнику сидить і хабарником поганяє У Чернівецькій міській раді хабарник на хабарнику сидить і хабарником поганяє- Брали, беруть і будуть брати, - такий висновок робить Чернівецький міський голова Олексій Каспрук щодо хабарників у місті та області. - Зміна прізвищ чи посад, чи людей нічого не змінить. Треба змінювати систему. Мінімізувати контакт чиновника із заявником. Інакше завжди знайдеться спокуса і людина, яка цій спокусі піддасться.
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Що, Де, Коли
4 липня об 11.00
В сесійній залі Чернівецької обласної ради (м. Чернівці, вул. Грушевського, 1) відбудеться 14-а сесія обласної ради VIІ скликання.
4 липня о 12.00
в кабінеті 202 міської ради відбудеться брифінг заступника міського голови Олександра Паскаря, в.о.директора департаменту економіки Галини Войтович, заступника начальника управління культури Галини Крупи щодо програми та новинок цьогорічного Петрівського ярмарку, який відбудеться 8-9 липня.
Після закінчення відбудеться брифінг директора департаменту праці та соціального захисту населення Людмили Березовської щодо змін в нарахуванні субсидій.
4 липня о 12.00
У Товаристві «Український Народний Дім в Чернівцях» - засідання круглого столу на тему «Чи ефективно регіони використовують кошти ДФРР? Обговорення результатів дослідження».
вул. Якова фон Петровича, 2
«Точка Зору»: впродовж останніх 25 років українську медицину просто знищували – Кобевко
«Точка Зору»: впродовж останніх 25 років українську медицину просто знищували – КобевкоПро перезавантаження медичної галузі, функції Національної служби здоров’я України, а також про те, які зміни чекають на пацієнтів, лікарів і лікарні після впровадження медичної реформи йтиме мова сьогодні, в програмі "Точка Зору" о 21:00 на Телеканалі ТВА.

Гість – заступник голови депутатської комісії з питань охорони здоров’я та підтримки учасників АТО – Ольга Кобевко.
5 липня о 13:00
в «Народному Домі» за адресою Ломоносова 2, відбудеться регіональний круглий стіл на тему «Політичний діалог – крок у майбутнє».
Серед організаторів – ГО «Громадська взаємодія інвалідів» та Чернівецька територіальна організація Радикальної партії Олега Ляшка.
6 липня о 18.00
6 липня о 18.00
7 липня о 10.00
на полігоні «Прибан» відбудеться заключна фаза навчань з ротою охорони Кіцманського ОРВК, яка перебуває на полігоні з 29 червня 2017 року.
Виїзд на полігон буде від магазину «Берізка» о 10.00, 07.07.2017 року.
7 вересня о 19.00
7 вересня о 19.00


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Найважче чути крики "Я не помру, я хочу жити!" - медики в АТО

Вчора, 16:55 / Коментарів: 0
Найважче чути крики "Я не помру, я хочу жити!" - медики в АТОЗ початку АТО на Донбасі загинули 38 військових медиків, понад 200 - отримали поранення.

Про операції без світла, евакуацію під кулями, поранення, ампутації і про те, як це пережити, ВВС Україна поговорила з медиками, які працююють в АТО.
Це історії військового хірурга, медсестри, лікаря швидкої і волонтера медбатальйону "Госпітальєри".
Володимир Притула - військовий хірург зі Львова. В АТО працює з 2015 року по три місяці у відрядженнях. Був у Кураховому, Авдіївці, Селідовому.
Під час обстрілів в Авдіївці часто зникало світло. Якось в лютому, поки не включили генератор, довелось оперувати з ліхтариками на лобі. Та людина вижила.
В Авдіївці було найскладніше.
Іноді ухвалювати рішення щодо поранених доводилось максимально швидко, бо допомога потрібна негайно.
Робили мінімум обстежень, щоб не витрачати часу. Покладались лише на свої руки, вуха і очі.

Найбільше запам'ятався такий момент: привезли 19-річного хлопця. Він був у БТР, коли той підірвався на фугасі. Його затисло.
Він кричав: "Я не помру, я не помру! Я буду жити!". Реагувати було дуже тяжко. Що йому говорити, що відповідати?
Ми зробили все, що можна, прооперували, відправили його у госпіталь, але він помер.
А от одного разу ми оперували дуже велике поранення грудної клітки і живота. Були пошкоджені легені, діафрагма, шлунок, печінка. Ми йому все зашили. А згодом я зустрів цього бійця у іншому госпіталі.
Він сам прийшов за випискою. Після нас йому вже не робили жодних операцій. Я навіть фото собі на пам'ять зробив. Мені було дуже приємно його побачити. Приємно, що це все було недарма і що ця людина вижила.

Ще один екстремальний випадок був мобільному госпіталі: ми витягли кулю з живота чоловіка, який навіть не знав, що вона там.
Куля зрикошетила з бронежилета, залишила слід на шкірі. Він ходив, не відчував навіть болю в животі. Згодом йому зробили рентген і витягли з кишки здоровенну кулю 7,62 мм.
В таких складних ситуаціях, як в АТО, люди дуже гуртуються і виходить класна командна робота. Зараз поранених набагато менше, ніж 2014 році, але так само є тяжкі.
Перші дні після повернення з АТО у мирне життя буває важко адаптуватися через різку зміну обстановки. Тут ми всі разом, постійно в напрузі, є цілодобова готовність, а там все інакше.
Але я легко повертаюсь. У мене маленький синочок і дружина, вони чекають мене, і мені легше переключитись.
Кава (Олена), власниця кав'ярні у Сєвєродонецьку, є членом волонтерського медичного батальйону "Госпітальєри", який з 2014 року допомагає пораненим. В АТО їздить вісім місяців. Працювала у Мар'їнці, Красногорівці і в Авдіївці - у промзоні і в лікарні.

Нам телефонують військові і добровольці, просять забрати поранених. У Мар'їнці і Красногорівці забираємо прямо з нуля, з-під вогню. За три секунди збираємось і виїжджаємо.
Все відбувається швидко.
Наше завдання - це перша допомога: зупинити кровотечу, обробити рани і довезти живим. А далі вже робота медиків.
Коли веземо пораненого, то все вже залежить від водія.
Поки ми займаємось пораненим, водій по ямах, часом без світла, під обстрілами летить і навіть не пригинається.

На промці - війна, обстріли, ти ніби з якогось пекла вириваєшся. А тільки в'їжджаєш у Авдіївку - тут люди з візками, на світлофорах треба всіх пропустити.
Поранених привозимо у стабілізаційний пункт в Авдіївці - це таке невелике приміщення, крило міської лікарні.
Тут народжують дітей, проводять планові операції, а поряд приймають поранених.
З 29 січня по 1 березня через наш стабпункт пройшло 176 поранених. Там працюють неймовірні медики. І сюди часом долітають снаряди.

Ми, "Госпітальєри", все робимо, як медсестри: ставимо крапельниці, допомагаємо під час операцій.
Трапляється дуже багато поранень легень, ампутації. Я допомагала при ампутації, тримала відрізану стопу.
Мене вчили не відвертатися, коли відбувається найстрашніше.

У стабпункті ми стабілізуємо поранених і відправляємо далі, сподіваючись, що з ними все буде добре. Але що там далі відбувається, не знаємо.
Нещодавно шість годин оперували поранення черевної порожнини. Хірург, обливаючись потом, стояв в крові, але не зупинявся.
Одного разу привезли військового, який наступив на міну і сам собі наклав джгута. Не міг докричатися про допомогу, то доповз до позицій, і вже там його знайшли. Йому ампутували частину ноги. Він вижив.

Проживати це все дуже складно. Коли повертаюсь з АТО у мирне життя, то перебуваю ніби у підвішеному стані. Два-три дні взагалі ні з ким говорити не хочеться.
Мені тут, у мирному житті, складніше, ніж там, в АТО.
Слава Водолад з Лисичанська понад 20 років пропрацював на швидкій допомозі. У 2014 році як цивільний медик вивозив поранених з Дебальцевого, Лисичанська, Камишивахи. У 2015-2016 роках працював військовим медиком в АТО в Мар'їнці і Докучаєвську.

Влітку 2014, коли Лисичанськ був під обстрілами, ми чергували неподалік лінії вогню. Не кожен хоче їхати на виклик, коли гаряче. Часом доводилось їздити під обстрілами. У нашій міській лікарні залишилась працювати зміна, яка тиждень не була вдома.
Тоді у 2014 всяке було: вивозили поранених військових і цивільних, лікували приступи астми у приміщеннях без світла, сердечні напади, гіпертонічні кризи, кульові, осколкові поранення.

Коли Лисичанськ був під обстрілами, у місті не було води. Одного разу виїхали на виклик - четверо поранених цивільних, троє вбитих біля криниці. Люди прийшли по воду і потрапили під обстріл. Біля самої криниці нас теж накрив обстріл, ми з пораненими ховалися в канаві.
Ми тоді везли в машині вісьмох людей - по дорозі підібрали пораненого, ще кілька цивільних з нами попросилися виїхати. Взимку 2015 вивозили поранених з-під Дебальцевого під вогнем якраз перед тим, як місто захопили.
Я пройшов курс "бойового медика" за стандартами НАТО і зараз працюю інструктором, навчаю медиків надавати допомогу під вогнем. Вчу їх, що поки вогонь йде, ніхто нікуди не висовується. Медиками треба дорожити.

За 20 років на швидкій у мене з'явився стійкий імунітет до різних ситуацій. Цьому я стараюсь навчати наших медиків. Їм треба бути готовим до всього.
Дуже важко втрачати рідних і друзів, коли ти спілкуєшся з людьми, а потім збираєш їх по частинах у чорний мішок.
Ми хочемо, щоб наші люди були до цього готовими. Наші медики мають проходити психологічну підготовку, щоб не зламатися за будь-якої ситуації.

Яна Дугарь, 23 роки, другий рік працює військовою медсестрою. Зараз перебуває в Авдіївці, до цього була у Покровську.
Найгарячіше було в Авдіївці наприкінці січня. 29 січня через нас, чотирьох військових медиків, пройшло 18 поранених. Найважче - це ухвалювати самостійне рішення. Коли лікарі всі на операції, а я тут сама і маю вирішити, що робити з пораненим.

Складно - це коли стріляють по Авдіївці, привозять важкопоранених і не стає світла. Ми мусимо робити перев'язки під телефони і ліхтарики, все наосліп.
Ще важко, коли наші медики виїжджають за хлопцями, і ти на них чекаєш. А вони все не їдуть. І додзвонитись неможливо. А тоді приїздять і кажуть, та по нас танки били.

Надихають випадки, коли вони, поранені, потім повертаються до нас. Видужали, приходять і дякують.
Було і таке - я його везу, у нього поранення велике, а він кричить, що жити буде, в коханні зізнається, жартує. Зараз трохи тихіше стало, тому у нас роботи мало.
Під час навчання мені казали: "Якщо пожалів пацієнта - значить, ти його втратив".
Психологічно важко тим, хто все приймає дуже близько до серця. Я стараюсь не жаліти і не пускати всередину. Це - робота.
Діана Куришко
BBC Україна
Джерело
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