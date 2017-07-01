Депутат Ольга Кобевко змусила регіоналів вибачитися за наклеп (документи)

Майже два місяці минуло з того часу, як члени «Опоблоку» Буковини звели наклеп на депутата Чернівецької обласної ради від «Самопомочі» Ольгу Кобевко.
Вони на увесь світ розтрубили, що вона побила до півсмерті їхнього лідера у Чернівцях Руслана Тулика. Навіть сам Льовочкін, не перевіривши інформацію, у програмі «Подробиці» на телеканал «Інтер» розповідав цю дурницю людям.
Воїни АТО, волонтери Буковини звернулися до постійної комісії Чернівецької обласної ради з питань депутатської діяльності, етики і нагородження щодо негідного вчинку колишніх регіоналів, а теперішніх опоблоківців. Вони вимагали вибачення перед депутатом Ольгою Кобевко.
Комісія, яку очолює Р. І. Поклітар, вивчила детально суть справи і винесла єдино правильний вердикт. Опоблоківці – наклепники. Вони мусять вибачитися за наклеп перед депутатом Чернівецької обласної ради Ольгою Кобевко.
Сама депутат вважає, що «Опоблок» - це партія наступник партії регіонів. І вона продовжує діяльність регіоналів, яка йде не на користь, а на шкоду українській нації та Українській державі.