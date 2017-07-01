Упродовж першого півріччя цього року чернівецькі платники податків сплатили до бюджету Чернівців 453,1 млн. грн. податків і зборів, що на 66,3 млн. грн. більше, ніж минулого року. Про це Відділ організації роботи Чернівецької ОДПІ.
Один із найвагоміших джерел наповнення місцевої казни – це податок на доходи фізичних осіб, якого надійшло 288,4 млн. гривень, що становить 63% від загальних надходжень. Порівняно із минулим роком приріст податку на доходи фізосіб склав 91,4 млн. грн.
Суттєвими джерелами наповнення місцевої скарбниці є плата за землю, що додала до бюджету 72,0 млн. грн. Це перевищує сплату минулого року на 4,6 млн. грн. Від суб'єктів малого і середнього підприємництва надійшло 72,9 млн. грн. єдиного податку, а це на 23,0 млн. грн. більше, ніж торік.
Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів приніс чернівецькій громаді 42,8 млн. грн.
Кожна з наведених цифр — не лише результат роботи чернівецької бізнес – спільноти, а й перспективи для збільшення надходжень та поліпшення умов життя мешканців нашого міста.