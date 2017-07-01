Буковинець та громадянин Білорусії займались контрабандою психотропних речовин

Прокуратура Чернівецької області передала до суду обвинувальний акт відносно 21-річного громадянина Білорусії та 20-річного чернівчанина за обвинуваченням у контрабанді психотропних речовин. Про це прес-служба прокуратури Чернівецької області.
Досудовим розслідування встановлено, що в лютому 2017 року обвинувачені замовили із Нідерландів, через мережу Інтернет, 400 таблеток, які містять в своєму складі психотропну речовину, з метою подальшого збуту в середовищі своїх однолітків та знайомих.
31 березня 2017 року співробітники Управління Служби безпеки України у Чернівецькій області затримали зловмисників на території м. Чернівці з вказаною посилкою.
Крім того, у ході слідства з’ясувалось, що білорус особисто для себе замовляв через мережу Інтернет амфетамін.
Дії зловмисників кваліфіковано за ч.3 ст. 305 КК України (контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів), ч. 3 ст. 307 КК України ( незаконне придбання та зберігання психотропних речовин в особливо великих розмірах, з метою збуту) та ч. 1 ст. 309 КК України (незаконне придбання, зберігання наркотичних засобів та психотропних речовин без мети збуту). За вчинені злочини їм загрожує до 12 років позбавлення волі.