На Буковині зупинили нелегальне завезення львівського сміття

Результатом нічного рейду активістів, першого заступника голови Заставнівської РДА Василя Молдована і депутата-«батьківщинівця» Заставнівської міськради Василя Джуса стала зупинка нелегального розвантаження львівського сміття на міському сміттєзвалищі. Як повідомляє прес-служба обласної парторганізації ВО «Батьківщина», рейд організували через численні повідомлення городян про помічені ними вантажівки, які заїжджають на сміттєзвалище під покровом ночі, не вмикаючи фар.
Фуру, яку вдалося затримати активістам, помітили 3 липня увечері за межами міста, а вже о першій годині ночі цей транспортний засіб зі львівськими номерами без габаритних вогнів заїхав на територію заставнівського сміттєзвалища, де й була здійснена відеофіксація події. Туди згодом викликали поліцію та керівництво міста.
Водій автомобіля не надав активістам дозволу на розвантаження «смердючого вантажу», хоча й зазначив, що подібні нічні рейси не є поодиноким явищем. За його словами, «такі фури приїжджали в Заставну через день по дві». Прибулий на місце міський голова Заставни пояснив, що це його особисте рішення і така допомога Львову надається безкоштовно.
Активісти ж співставили цей факт з інформацією з відкритих джерел про те, що Львів офіційно оплачує іншим містам прийом своїх відходів: наприклад, Староконстянтинову платять з розрахунку 500 гривень за 1 тонну сміття.
«Окрім перевищення службових повноважень міським головою, для мене є очевидним, що міський бюджет недоотримує значні кошти, – каже депутат-«батьківщинівець» Василь Джус. – Більше того, захоронення сміття також вартує коштів, і їх сплачують заставнівчани – в тому числі і за несанкціоновано розвантажене сміття. Тож містові нанесені фінансові збитки. Але й це ще не все – важливо й інше: заставнівське сміттєзвалище не є безрозмірним. Воно може вмістити тільки певну кількість (об’єм) сміття. При перевищенні цих норм нам загрожує екологічна катастрофа».
Депутат повідомляє, що обсяг побутових відходів на міському сміттєзвалищі, згідно з санітарними вимогами, не повинен перевищувати 3 тонни сміття на добу. Водночас, один автомобіль вміщує 20 тонн відходів.
Активісти очікують реакції правоохоронних органів на виявлені порушення.