4 липня, на черговому засіданні сесії обласної ради депутати підтримали підготовлений обласною державною адміністрацією проект змін до обласного бюджету на 2017 рік.
Запропоновані зміни були першочерговими і невідкладними, оскільки їх проведення надає можливість своєчасно врахувати міжбюджетні трансфери, надані обласному бюджету з державного та інших місцевих бюджетів області, додаткові надходження від перевиконання дохідної частини загального фонду обласного бюджету, а також від платежів, що справляються під час митного оформлення товарів на території Чернівецької області.
Як зазначив голова облдержадміністрації, за рахунок зазначених коштів передбачаються необхідні асигнування на забезпечення найбільш необхідних видатків обласних бюджетних установ, а також продовжиться фінансування робіт з будівництва, реконструкції та капітального ремонту інфраструктурних об'єктів і придбання необхідного обладнання.
«Відтак, на медичну галузь, згідно поданих облдержадміністрацією пропозицій, додатково виділено більше десяти мільйонів гривень, - зазначив Олександр Фищук. - Зокрема, 1000,0 тис.грн. виділено лікарні швидкої медичної допомоги на придбання медикаментів та перевязувальних матеріалів, 1078,1 тис. грн. - обласному онкологічному диспансеру на придбання онкопрепаратів, 1000,0 тис.грн. - на проведення капітального ремонту та переобладнання харчоблоку обласним госпіталем ветеранів війни, 2000,0 тис.грн. виделено обласному медичному діагностичному центру на придбання апарату для дуплексного сканування транскраніальних судин та магістральних судин кінцівок, 765,3 тис.грн. – обласному протитуберкульозному диспансеру для проведення ремонту фасаду будівлі із частковою заміною вікон, дверей та проведення теплоізоляції стін, на придбання проявочної машини для скринінгової та ранньої діагнстики раку обласним онкологічним диспансером – 250 тис. грн. та інші видатки, які можна переглянути в рішенні, яке вже затверджено депутатами», підсумував голова облдержадміністрації.Від редакції: У той час, коли порядні депутати обласної ради робили все для того аби хоч якось поправити стан медицині Буковини, непорядні проштовхували рішення про підняття зарплати голові Іванові Мунтяну. І вони таки добилися того, аби цьому, сараці, підняти зарплату. Відтепер Іван Мунтян одержуватиме щомісяця по 40000 і більше гривень.Зокрема, облрада підтримала зміни до рішення "Про умови оплати праці голови обласної ради" від 17.12.2015 року. Згідно з ними, голова облради отримуватиме встановлений постановою Кабінету міністрів України оклад у розмірі 11 тис грн.
Крім того, керівнику ради передбачена надбавка за особливий характер роботи та інтенсивність праці у розмірі 90 відсотків посадового окладу з урахуванням доплати за ранг.
Водночас Іван Мунтян отримуватиме надбавку за вислугу років у розмірі 15 відсотків до посадового окладу з урахуванням доплати за ранг.
Разом з тим, голові Чернівецької облради встановлено щомісячне преміювання у розмірі до 60 відсотків місячної зарплати за фактично відпрацьований час, у межах затвердженого радою фонду оплати праці.
Згідно з розрахунками, заробітна плата голови Чернівецької облради становитиме майже 40 тисяч гривень.
Нагадуємо: Іван Мунтян окрім того, що керує областю, одержує високі зарплати, він очолює обком ВО"БАТЬКІВЩИНА" і знаходиться у глухій опозиції до влади в Україні. Будьмо уважні.