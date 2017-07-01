Голова однієї з громадських організацій з питань захисту екології та здоров’я займався рекетом

СБУ та прокуратура затримали здирника, який вимагав 160 тисяч гривень від керівника одного з підприємств, що проводить чистку водойм на території Київщини, за те, що не буде створювати перешкоди у його діяльності.
У разі відмови зловмисник погрожував пошкодити майно підприємця та блокувати роботу техніки. Правоохоронці затримали вимагача під час одержання частини данини у сумі 34 тисячі гривень. Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 189 Кримінального кодексу України. Затриманому повідомлено про підозру. Слідчі дії тривають, повідомляє прес-служба СБУ.