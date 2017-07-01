Міжнародний турнір з волейболу провели на Снятинщині

1-2 липня в селі Залуччя, що на Снятинщині, відбувся сьомий міжнародний волейбольний турнір “Кубок Залуччя”.
На турнір прибули жіночі команди з Республіки Білорусь, Одеси, Львова та Снятина, чоловічі команди з Хмельницького, Дунаївців, Чернівців, Новоселиці, Коломиї, Дрогобича та дві команди Залуччя (Залуччя –І та Залуччя-ІІ), інформує “Дзеркало Коломиї” з посиланням на Снятинську РДА.
На двох спортивних майданчиках у сільському парку впродовж двох днів проходили ігри турніру.
Грамотами та медалями нагороджені команди:
м.Львова (жінки) за ІІІ місце
м.Одеси (жінки) за ІІ місце
Білорусь (жінки) за І місце
м.Дунаївці (чоловіки) ІІІ місце
Залуччя – ІІ (чоловіки) ІІ місце
Залуччя – І (чоловіки) І місце
Переможцю турніру – команді Залуччя – І вручили головний трофей турніру “Кубок Залуччя”, який вже сьомий раз поспіль виборює команда господарів турніру.