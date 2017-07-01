«Точка Зору»: впродовж останніх 25 років українську медицину просто знищували – Кобевко

В сесійній залі Чернівецької обласної ради (м. Чернівці, вул. Грушевського, 1) відбудеться 14-а сесія обласної ради VIІ скликання.
в кабінеті 202 міської ради відбудеться брифінг заступника міського голови Олександра Паскаря, в.о.директора департаменту економіки Галини Войтович, заступника начальника управління культури Галини Крупи щодо програми та новинок цьогорічного Петрівського ярмарку, який відбудеться 8-9 липня.
Після закінчення відбудеться брифінг директора департаменту праці та соціального захисту населення Людмили Березовської щодо змін в нарахуванні субсидій.
У Товаристві «Український Народний Дім в Чернівцях» - засідання круглого столу на тему «Чи ефективно регіони використовують кошти ДФРР? Обговорення результатів дослідження».
вул. Якова фон Петровича, 2
Про перезавантаження медичної галузі, функції Національної служби здоров’я України, а також про те, які зміни чекають на пацієнтів, лікарів і лікарні після впровадження медичної реформи йтиме мова сьогодні, в програмі "Точка Зору" о 21:00 на Телеканалі ТВА.
Гість – заступник голови депутатської комісії з питань охорони здоров’я та підтримки учасників АТО – Ольга Кобевко.
в «Народному Домі» за адресою Ломоносова 2, відбудеться регіональний круглий стіл на тему «Політичний діалог – крок у майбутнє».
Серед організаторів – ГО «Громадська взаємодія інвалідів» та Чернівецька територіальна організація Радикальної партії Олега Ляшка.
на полігоні «Прибан» відбудеться заключна фаза навчань з ротою охорони Кіцманського ОРВК, яка перебуває на полігоні з 29 червня 2017 року.
Виїзд на полігон буде від магазину «Берізка» о 10.00, 07.07.2017 року.