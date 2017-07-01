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Теми: Новини Війна на Сході Чернівці Політика Економіка Соціум Кримінал Здоров’я Культура Спорт Історія Теми дня ТВА
Новини
14:58
04 липня

Понад 100 ящиків контрафактного тютюну затримали прикордонники на Буковині

13:55
04 липня

Буковинці сплатили послуги ЖКГ тільки на 60%

13:52
04 липня

Суд скасував рішення Мамаївської територіальної виборчої комісії про відкликання депутата

12:04
04 липня

Наслідки порушення неприбутковою організацією податкових вимог

12:03
04 липня

Правильність заповнення платіжних доручень

12:02
04 липня

Чернівчани перерахували майже 43 мільйони «оборонного податку»

11:56
04 липня

Оперативна обстановка в Чернівецькій області за 3 липня 2017 року

11:46
04 липня

На Буковині ділянку державного кордону посилено резервами прикордонного відомства

11:40
04 липня

У Чернівцях на Комарова та Героїв Майдану буде відсутнє водопостачання

11:38
04 липня

Частина чернівецьких вулиць сьогодні без води

08:46
04 липня

Заробітна плата працівників Чернівецької області у травні 2017 року

08:28
04 липня

До уваги фізичних осіб – підприємців, які віднесені до першої групи платників єдиного податку!

08:28
04 липня

До уваги фізичних осіб – підприємців, які віднесені до першої групи платників єдиного податку!

11:51
03 липня

З 1 липня 2017 року діє повноцінний режим системи автоматизованого моніторингу податкових накладних

11:50
03 липня

Цьогоріч чернівчани вже сплатили 934,6 млн. податків

11:49
03 липня

Підприємці Чернівців збагатили бюджет на 73 млн. грн.

09:27
03 липня

На Буковині знову від укусу змії госпіталізовано людину

09:13
03 липня

Оперативна обстановка в Чернівецькій області за 2 липня 2017 року

09:04
03 липня

Оперативна обстановка в Чернівецькій області за 30 червня 2017 року

09:00
03 липня

Завдяки прокуратурі школі повернули приміщення вартістю майже 300 тис. грн.

11:11
30 червня

Через укус отруйної змії до лікарні госпіталізовано буковинця

11:08
30 червня

Управління поліції охорони в Чернівецькій області запрошує на роботу

09:56
30 червня

Прокуратура Чернівецької області забезпечила екстрадицію трьох злочинців, яких розшукував Інтерпол

09:50
30 червня

За які автомобілі необхідно сплачувати транспортний податок?

09:49
30 червня

Легалізація найманої праці принесла бюджету майже 700 тис. грн.

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Колонка автора

Надія Вірна, регіональна кореспондентка ІМІ в Чернівецькій області:

Як реформуються чернівецькі комунальні газети

Ігор Буркут, політолог:

ТАКОГО ПУТІН НЕ ОЧІКУВАВ ТАКОГО ПУТІН НЕ ОЧІКУВАВ Втручаючись у президентські вибори у США на боці Трампа, путінські чекісти очікували, що матимуть власну маріонетку у Білому Домі. Проте американська демократія виробила такі інструменти стримування, що жоден президент не зможе стати диктатором, не зруйнувавши саму систему.

Петро КОБЕВКО, журналіст:

У Чернівецькій міській раді хабарник на хабарнику сидить і хабарником поганяє У Чернівецькій міській раді хабарник на хабарнику сидить і хабарником поганяє- Брали, беруть і будуть брати, - такий висновок робить Чернівецький міський голова Олексій Каспрук щодо хабарників у місті та області. - Зміна прізвищ чи посад, чи людей нічого не змінить. Треба змінювати систему. Мінімізувати контакт чиновника із заявником. Інакше завжди знайдеться спокуса і людина, яка цій спокусі піддасться.
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Що, Де, Коли
4 липня об 11.00
В сесійній залі Чернівецької обласної ради (м. Чернівці, вул. Грушевського, 1) відбудеться 14-а сесія обласної ради VIІ скликання.
4 липня о 12.00
в кабінеті 202 міської ради відбудеться брифінг заступника міського голови Олександра Паскаря, в.о.директора департаменту економіки Галини Войтович, заступника начальника управління культури Галини Крупи щодо програми та новинок цьогорічного Петрівського ярмарку, який відбудеться 8-9 липня.
Після закінчення відбудеться брифінг директора департаменту праці та соціального захисту населення Людмили Березовської щодо змін в нарахуванні субсидій.
4 липня о 12.00
У Товаристві «Український Народний Дім в Чернівцях» - засідання круглого столу на тему «Чи ефективно регіони використовують кошти ДФРР? Обговорення результатів дослідження».
вул. Якова фон Петровича, 2
5 липня о 13:00
в «Народному Домі» за адресою Ломоносова 2, відбудеться регіональний круглий стіл на тему «Політичний діалог – крок у майбутнє».
Серед організаторів – ГО «Громадська взаємодія інвалідів» та Чернівецька територіальна організація Радикальної партії Олега Ляшка.
6 липня о 18.00
6 липня о 18.00
7 вересня о 19.00
7 вересня о 19.00


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ДОБРОГО РАНКУ, БУКОВИНО!05.07 2017

Сьогодні, 08:17 / Коментарів: 0
ДОБРОГО РАНКУ, БУКОВИНО!05.07 2017Сьогодні - День визволення Слов"янська і Краматорська від проросійських терористів.

Російсько-терористичні бандформування продовжують порушувати домовленості щодо незастосування зброї. Втім, ситуація у районі проведення АТО, порівняно з попередньою добою, поліпшилася та поступово стабілізується. Про це свідчить не лише кількість здійснених вчора бойовиками збройних провокацій, але й характер зброї противника та щільність самих обстрілів. Минулої доби окупанти 15 разів відкривали вогонь по позиціях українських захисників, при цьому артилерії чи іншого забороненого Мінськими угодами озброєння бандити не застосовували. Жоден український воїн внаслідок ворожих обстрілів минулої доби не постраждав

Європейський парламент підтримав рішення про введення тимчасових торгових преференцій для України. Торгові преференції будуть введені на три роки як доповнення до угоди про зону вільної торгівлі між Україною і Європейським союзом.

Очікується, що завдяки новим квотам Україна зможе наростити обсяги торгівлі з ЄС додатково майже на 200 млн доларів.


В Україні вперше з 2014 року з'явилася сироватка від ботулізму. Про це повідомила виконувач обов'язків міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун.

Першу партію - 25 курсів лікування - канадського антитоксину надала Програма розвитку ООН. Цієї партії вистачить для 25 осіб. Вартість партії становить 2,5 млн грн, її Україні надали як гуманітарну допомогу. Ліки будуть зберігатися на спецскладі МОЗ.

Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура категорично незгодні з рішенням регламентного комітету Верховної Ради, який визнав необгрунтованим подання на зняття недоторканності з народного депутата Євгена Дейдея з фракції Народний фронт.

Правоохоронці оприлюднили докази в справі про незаконне збагачення нардепа.


Міністр закордонних справ Польщі Вітольд Ващиковський заявив, що Польща накладе вето на потенційний вступ України в Євросоюз, якщо не будуть вирішені історичні питання і питання прав меншин. "Наше послання дуже чітке: з Бандерою в Європу не ввійдете", - підкреслив глава польського МЗС.

Надзвичайний і повноважний посол України Маркіян Лубківський заявив, що слова Ващиковського шкодять відносинам між двома країнами. На його думку, заява Варшави про історичні розбіжності з Києвом є несвоєчасною.

Комітет з питань регламенту і організації роботи Верховної Ради не підтримав зняття недоторканності з народного депутата Олеся Довгого ("Воля народу"). У комітеті зазначили, що подання генпрокурора Юрія Луценка на зняття недоторканності з Довгого містить недоліки в частині обгрунтування скоєних зловживань.

П'ятнадцятого липня нинішнього року вартість проїзду в метро Києва подорожчає на одну гривню і становитиме 5 грн за разову поїздку, повідомила прес-служба Київського метрополітену.

При поповненні картки на 50 поїздок вартість проїзду підвищиться лише на 50 коп. - до 4,5 грн.

Вже з самого ранку у Чернівцях розпогодилося, та ніщо більше не буде нагадувати про похмуру ніч. Без опадів. До 23 градусів тепла.
за останні 130 років
05 липня:
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МІН: 9.5° (1984)
Народний прогноз погоди: У цей день вшановується пам'ять священномученика Євсевія, єпископа Самосатського. Наші пращури в цей день сподівались на дощ, оскільки він вказував на хороший урожай хлібів. Хороший урожай обіцяв і місяць, який грав вечором. А вранці спостерігали за туманом: якщо він стелиться по воді - буде хороша погода.

Вчора наш сайт відвідали і читали 2769 людей зі всього світу. Найбільше - в Україні. У США -124, у Канаді -48, в Еспанії -35, в Італії - 49, у Нідерландах -37, у Польщі -24, в Росії -58, в Чехії -7, Австрії -13, Румунії - 36, Франції -15, Німеччині -12, в Угорщині - 9, у Криму -73, Ірландії -7, Португалії - 8,, Бразилії -7, Ізраїлю -1 4 , Норвегії -31, Швеції - 9, Великобританії - 23, Китаю -5, Єгипті - 12, Туреччині - 15, Австралії - 11, Індії - 1, ОАЕ -7, Молдова - 5, Мексика - 2, Болгарія - 11, Естонія - 5

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