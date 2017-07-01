На Сокирянщині зафіксували масовий спалах інфекції: 200 людей звернулося до лікарні

За повідомленням центральної районної лікарні та районного центру первинної медико-санітарної допомоги, протягом останніх двох тижнів за медичною допомогою до Сокирянської центральної районної лікарні звернулося понад 200 людей, в тому числі, діти. У всіх однакові симптоми: біль у животі, слабкість, діарея, блювота, висока температура – понад 39 градусів. У хворих лікарі діагностували гостру кишкову інфекцію. 19 осіб з такими симптомами довелося госпіталізувати в інфекційне відділення центральної районної лікарні, решта отримали амбулаторне лікування.
Про це повідомляє Північно-Бесарабський інформаціний портал.
За дорученням голови райдержадміністрації Петра Бескупського, проаналізовано можливі джерела розповсюдження інфекції: продукти харчування або вода. До того ж, всі хворі різного віку, школярі на канікулах і мало контактують, час відпусток.
3 липня було скликано позачергове засідання районної комісії ТЕБ та НС. Як пояснили представники Сокирянського районного управління Держпродспоживслужби, було комісійно обстежено центральний водозабір міста Сокиряни, який перебуває на балансі КП Сокирянської міської ради "Сокиряни- благоустрій". За висновками Держпродспоживслужби, утримання басейну для подачі води в місто не відповідає жодним санітарним нормам: немає огорожі, територія не скошена, немає доступу для проведення дезінфікуючих заходів. Вода дезінфікується не вчасно, і до того ж, хлорним вапном, від якого відмовилися вже більшість комунальних служб. На запитання членів районної комісії, які заходи вживаються підприємством з водопостачання для усунення недоліків, комунальники скаржаться на брак фінансування.
Сокирянським районним управлінням Держпродспоживслужби буде направлено Припис КП "Сокиряни-благоустрій" з конкретними термінами усунення виявлених недоліків, а рішенням районної комісії ТЕБ та НС доручено профільним службам тримати на контролі ситуацію щодо випадків кишкової інфекції та вжити вичерпних заходів з недопуще